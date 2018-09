Acuerdo fue tomado el viernes por la noche en la Casa del Maestro.

El último viernes 31 de agosto se dio por iniciado el mencionado congreso con la entonación del himno del frente patriótico. Asistieron tres de los 7 miembros de la comisión organizadora del evento. A su lado en la mesa principal, estuvo el actual presidente Prof. Eloy Pizango.

También se hicieron presentes estudiantes de la UNAP, así como algunos conocidos dirigentes sindicales de las diversas instituciones públicas. Igualmente, varias decenas de integrantes del gremio de construcción civil.

Una vez concluido el himno del frente patriótico, que no sonó como en otras oportunidades, el presidente de la comisión remarcó el hecho en que no estaban presentes los representantes del frente de las distintas bases de la región. Únicamente asistió Tito Sajamí Andrade, de la base de Requena.

Ahí se propuso que se reforzara la comisión organizadora puesto que de los 7 que fueron elegidos, 4 abandonaron el “barco” por lo que poco o nada pudieron avanzar en la realización del VIII Congreso. Hubo discrepancias como la de la profesora Gladys Vásquez y otro más, quienes dijeron que la elección de la nueva directiva del FPL debería realizarse sí o sí.

Otros dijeron que no, porque ello significaría dejar de lado a las bases de las provincias y no era justo. “Siempre se cuestiona el centralismo limeño para con la selva, así que nosotros no sigamos ese mismo camino de decidir acá en Maynas, siendo que el frente patriótico tiene bases en toda la región y las bases deben verse reflejadas igualmente acá”, expresaron.

Por lo que finalmente, decidieron que se elija a cuatro representantes para reconformar y fortalecer la comisión organizadora del VIII Congreso del FPL, el mismo que se estaría desarrollando luego de concluidas las elecciones 2018.

Una de las más activas integrantes de la comisión organizadora es Ángela Cárdenas Dacosta, quien el sábado en horas de la tarde se reunió con el resto de integrantes de la comisión.

“La comisión del VIII Congreso del FPL sigue estando presidida por el profesor Jim Jones Dávila, la integra también el señor Falcón y 4 personas más, quienes estamos dispuestos a re-impulsar el VIII congreso del frente patriótico de Loreto.

Se viene escuchando que para el proceso electoral podría haber segunda vuelta y eso nos hace pensar bien para establecer una sola fecha a fin que se desarrolle sin contratiempos el congreso.

Se necesita de fondos para trasladarnos hasta las provincias y así dialogar con las bases del frente de toda la región. Por la ausencia de esas bases es que no se ha podido llevar a cabo el congreso. Hay que bajar a las bases y para eso se requiere de gastos. Esa falta también un poco que nos ha perjudicado, el FPL no tiene fondos, por eso hacemos un llamado a las instituciones a fin que nos apoyen y así se pueda elegir al nuevo presidente de nuestro instrumento de lucha”, expresó Ángela.

Por su parte, Tito Sajamí Andrade, presidente de la base de Requena, el único que se hizo presente en el frustrado congreso, ha pasado a conformar parte de la comisión fortalecida del FPL.

“Nos dimos cuenta que faltaban los representantes del resto de bases y el estatuto es claro en ese aspecto, en cuanto a que deben estar presentes en todo congreso. Ahora con esta comisión fortalecida, nos queda un arduo trabajo por emprender a fin de llegar a buen puerto y después de las elecciones, se pueda convocar al VIII congreso.

El FPL está desarticulado, no se nota la presencia de los dirigentes, acá estamos para apoyar y para que también Requena tenga un verdadero frente. Las autoridades están dejando un caos tremendo en la administración pública porque justamente el instrumento de lucha ha estado debilitado. Eso ya no lo vamos a permitir a partir del año 2019. Tenemos que salir adelante con nuestra organización para lograr un mejor horizonte y amanecer para esta región”, expresó Sajamí.