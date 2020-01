Se podrá votar con DNI caducado y de menor de edad

Afirmó Daniel Núñez Silva, jefe de la ODPE Maynas.

El DNI es el único documento con el cual el ciudadano podrá emitir su voto

Muchos ciudadanos se encuentran preocupados debido a que este domingo 26 de enero se estará llevando a cabo las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020 y muchos de ellos tienen su DNI (Documento Nacional de Identidad) caducados y no tuvieron tiempo para realizar el respectivo trámite de renovación ante el RENIEC; al respecto, el jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales de Maynas (ODPE Maynas) deja en claro que, ello no será impedimento para que puedan emitir su voto.

Núñez señala que los ciudadanos que tengan el DNI caducado, pueden acudir a sufragar sin ningún inconveniente, y los miembros de mesa están en la obligación de atenderlos y colocarles el holograma respectivo al culminar la emisión de su voto.

Asimismo, el jefe de la ODPE Maynas detalla que para estas elecciones, también se está considerando como electores hábiles a los ciudadanos que cumplan la mayoría de edad hasta el mismo día de los comicios, es decir hasta el 26 de enero; en ese caso, si es que la persona no hizo el cambio de documento por el de mayor de edad, tampoco tendrá inconveniente para emitir su voto, pues los DNI de menores también serán recibidos por los miembros de mesa.

No obstante, Daniel Núñez Silva aclara que el DNI es el único documento reconocido y válido para que el ciudadano pueda emitir su voto, no se aceptará las hojas de denuncias por pérdidas o robos, boucher de pago al Banco de la Nación o cualquier otro tipo de documento. (R. Graicht)