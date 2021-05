Se paraliza segundo tramo del estudio de pre-inversión carretera Iquitos-Saramiriza

Provías informó que le comunicaron al asesor del gobernador y que hasta la fecha no hay ninguna respuesta.

Y ese punto crítico podría llevar a la resolución del contrato con el Consorcio Saramiriza que hace el estudio.



Definitivamente Loreto resulta siendo el campeón entre todas las regiones del Perú, en el “arte” de despilfarrar millones de soles como nada. Como si fueran unos cuantos centavos, céntimos etc.

Cabe recordar que el estudio de Pre Inversión a nivel de perfil reforzado para la construcción y mejoramiento de la carretera Nor-Oriental Iquitos-Saramiriza, contrato 042-2018 MTC/21, que nace en zona de San Juan (Huambé) y llega hasta Saramiriza, cuenta con un presupuesto de 38 millones de soles. Solo para el estudio.

De esos 38 millones, a través de Provías, el Consorcio Saramiriza ya va agotando el presupuesto en un 30%. Han avanzado el primer tramo que es de unos 350 km. Más al llegar a la comunidad nativa de “12 de Octubre”, les han puesto el pare (impiden el avance, incluso que ingrese el personal a sus comunidades), por lo que el tramo dos ha sido paralizado hace ya bastante tiempo.

“El tema es crítico en cuanto a la paralización del segundo tramo del estudio de pre inversión de la carretera Iquitos Saramiriza. Si se resuelve el convenio entre el gobierno regional y Provías, se resuelve el contrato con el Consorcio y eso es algo crítico porque quedaría en nada el estudio de esta carretera.

Lo que se ha pedido al gobierno regional es que se destrabe este asunto ya que fue firmado por el gobierno regional con el ministerio de transportes. Son 3 convenios interinstitucionales prorrogados. Existe la cláusula que el gobierno regional debe facilitar a quien ha cedido las facultades, o sea, Provías. Las facilidades necesarias para que el consultor que ha contratado Provías pueda realizar el estudio definitivo.

Acá hay un tema en torno a la negativa por parte de la federación en su conjunto con las comunidades nativas Achuar. Se oponen al segundo tramo del estudio. Ahora estamos diciendo al gobierno regional que hay un convenio con obligaciones. Hemos avanzado hasta tal punto, ahora ellos deben encontrar soluciones y destrabar para que avance el segundo tramo. No se están dando las condiciones.

Ahora el estudio está paralizado porque las comunidades no quieren qué entre el consorcio, incluso niegan el ingreso al personal que trabaja en el estudio. No desean reunirse, después han pretextado la pandemia y cerraron sus fronteras para salvaguardar del contagio a su pueblo.

El estudio, si es que no se resuelve el contrato, se retomará cuando el gobierno regional brinde las condiciones. Ya se les ha remitido 3 documentos solicitando que cumplan con esa obligación establecida en el convenio, pero no hay respuesta.

Se le ha dicho hace tiempo al asesor del gobernador Juan Manuel Del Águila y ni siquiera se ha podido comunicar por teléfono con el representante de la federación de la nacionalidad Achuar”, se escuchó hablar al representante de Provías ante la mirada y atención del gerente general del gobierno regional Manuel Noriega.

Funcionario que lógicamente respondió. “Yo sí estoy detrás de los proyectos de conectividad que son estratégicos y muy importantes para el desarrollo de Loreto, el pasado 20 de octubre de 2020 envié un documento al ministro Eduardo Revilla, pero no recibí respuesta. Luego han venido una serie de cambios y realmente no tenía conocimiento que ustedes hayan informado sobre esto al gobierno regional.

Hoy mismo llamaré al asesor del gobernador para sostener una reunión y que me informe sobre los documentos que ustedes han enviado y que no ha comunicado rápidamente. Pienso que desde ahora hay que buscar salidas y para ello debemos convocar a la sociedad civil, dirigentes indígenas y a los propios involucrados de las comunidades por donde pasa el trazo del estudio. Hay que superar este problema” dijo Manuel Noriega.