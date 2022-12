Cuestionó Rafael Flores sobre la falta de presupuesto en residencias estudiantiles

La falta de asignación presupuestal para la alimentación de los escolares en las residencias estudiantiles de Loreto, provocó un retroceso en la educación, aseguró el educador loretano, profesor Rafael Flores, quien además señaló que este año la educación presentó una especie de caída libre.

De acuerdo con Rafael Flores, desde el mes de febrero de este año, alertaron la falta de asignación de presupuesto en las residencias estudiantiles de la región, situación que ponía en riesgo el normal desarrollo de las actividades pedagógicas de los estudiantes en estos centros educativos.

“Se le ha quitado el derecho a la educación a una gran cantidad de niños y los más pobres, es decir indígenas y de los pueblos más alejados de la región. No se lo siente acá, pero eso es lo que ha ocurrido este año” señaló el profesor Flores.

Según comenta Rafael Flores, luego de alertar sobre lo que podía ocurrir, acudieron hasta el Ejecutivo para intentar evitar complicaciones en la educación de los estudiantes que habitan en las residencias estudiantiles, pero nadie se encargó de encontrar una solución. “Los que han podido funcionar durante todo el año, funcionaron por la caridad de las personas” lamentó el docente.

Durante todo el año, los directores de las 35 residencias educativas, solicitaron atención de las autoridades encargadas de la educación a nivel regional y nacional, para resolver el problema de la falta de asignación presupuestal para la alimentación, situación que provocó la evasión de estudiantes y el cierre de varios de estos colegios.

Para el profesor Flores, otro de los retrocesos en la educación que evidenció este año, fue la intención del Ministerio de Educación de intentar imponer la designación de maestros no bilingües para educar a estudiantes indígenas. “El derecho de aprender en la lengua materna es universal. No se puede decir que el castellano es la lengua materna de todos los peruanos, eso sería desconocer las 48 lenguas originarias del Perú, de ellas 44 amazónicas y en Loreto 27 lenguas originarias” especificó.

Este último problema, debería solucionarse con el fortalecimiento de las capacidades de los profesores bilingües a través de programas educativos, que pese a demandar un presupuesto para el Estado, podría garantizar un incremento positivo en las estadísticas educativas de la región, indicó el profesor Flores. (K. Rodriguez)