En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2018.

Lanzamiento estuvo a cargo del Contralor Regional Emerson Rucoba Tananta.

“Si quieres derrotar a la corrupción debes estar listo para enviar a la cárcel a tus amigos y familiares”. Partió expresando el Contralor Regional Emerson Rucoba Tananta, en la conferencia de prensa a la que asistieron comunicadores a fin de conocer todo lo concerniente al lanzamiento de la campaña “Postula con la tuya”, en el marco de las elecciones regionales y municipales 2018.

“He querido iniciar esta reunión con ese mensaje para decirle a la ciudadanía que todos cumplimos un rol importante en la sociedad. La prensa es nuestra aliada en la lucha contra la corrupción, a través de la difusión de las denuncias sobre actos que cometen en las entidades públicas, muchas veces se abren procesos investigación.

En cuanto al lanzamiento del programa “Postula con la tuya”, quiero decirles que no es algo nuevo ya viene de años anteriores. Queremos trabajar con los ciudadanos, tener un mayor acercamiento. El programa permite a los ciudadanos participar y convertirse también en nuestros principales aliados en todo el proceso electoral.

Está claro que todo ciudadano tiene derecho a participar en un proceso electoral, pero hay que recordar que existen restricciones y dentro de ellas está claro, también, que si lo hacen tienen que hacerlo con sus propios recursos, no con los del Estado. Hoy se conoce que no existe la reelección, pero hay autoridades que ya están colocando a su gente de confianza y hasta familiares como candidatos para continuar en el poder y es ahí donde hay que estar muy alertas.

Las alertas o denuncias las pueden hacer a través del portal de Contraloría de la República, existen varias formas de poder ingresar y registrar las alertas necesarias. Como el Link Postula con la tuya. Ahí se enmarcan las prohibiciones y el ciudadano puede denunciar, registrar los datos. Puede hacerlo de manera anónima, pero sería mejor que pongan sus datos para que cuando haya resultados se les pueda dar una respuesta a su denuncia.

También pueden acceder a través del Facebok de Contraloría Perú para efectuar los registros y alertas. Así también se ha abierto una vía gratuita 080022227, esto entre otras vías para llegar y dar a conocer las alertas. O fotografías donde se observe el mal uso de los recursos públicos del Estado.

Hay que advertir sobre aquel funcionario que viene postulando utilizando los recursos públicos del Estado o aprovechándose de los mismos. ¿Qué se podría esperar de aquellos durante los 4 años que les quedaría de gobierno? “Si quieres entender a una persona no escuches sus palabras, sino observa su comportamiento”. Es una frase que vale mucho en esta campaña, hay que impulsar un voto de conciencia y libre para elegir a las mejores autoridades”, expresó el contralor regional.

Agregó que en todo este programa cuentan con aliados como el Ministerio Público y el propio JNE. “Ante cualquier hecho delictivo en el marco del proceso electoral, de inmediato se hará de conocimiento del ministerio público y el Jurado Nacional de Elecciones para las sanciones correspondientes. Nosotros activamos automáticamente un servicio de control para intervenir de inmediato.

Todo esto hasta el final de las elecciones, haremos un trabajo en forma conjunta. “La corrupción es un mal que afecta el desarrollo económico y social de los países”, lamentablemente esto encabeza el listado de los principales problemas que aqueja a todo nuestro país sin excepción”, remarcó Emerson Rucoba Tananta.