Ceremonia se realizó ayer en las instalaciones de la comuna provincial

Estuvieron presentes la alcaldesa y el alcalde electo.

El día de ayer, jueves 22 de noviembre, en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Maynas, se llevó a cabo el acto de conformación e instalación del Comité de Transferencia, dando cumplimiento a la Ley N° 30204, con la presencia de la alcaldesa de Maynas y el alcalde electo.

El acto se inició a las 8:00 am. con las palabras de bienvenida de la alcaldesa provincial, Arq. Adela Jiménez, donde, además se procedió a dar lectura a la base legal de la conformación de la Comisión de Transferencia y la presentación del grupo de trabajo de la autoridad saliente; asimismo, el alcalde electo, Francisco Sanjurjo, saludó emocionado y presentó a su equipo revisor que trabajará en las siguientes semanas.

Luego de ello se ilustraron sobre el procedimiento del Proceso de Transferencia, además de la entrega a la Comisión del reporte actualizado de la rendición de cuentas y transferencia, y la presentación de la propuesta del plan de trabajo, la misma que será evaluada por ambas partes, a fin de proceder a los trabajos correspondientes.

La alcaldesa felicitó la presencia del alcalde electo, puesto que no era obligatoria la presencia del mismo, “felicitó a cada uno de los presentes, en especial al próximo alcalde, ya que pese a no ser obligatoria su presencia, está aquí, lo que demuestra desde ya, su buena predisposición y nosotros desde ahora les deseamos los mejores éxitos, en bien de la provincia”, señaló la alcaldesa de Maynas.