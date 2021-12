Producto de la gestión de las federaciones de las Cuatro Cuencas

Se agilizará el reporte de desastres naturales y provocados por el hombre

En las últimas tres semanas, las federaciones FEDIQUEP, FECONACOR, OPIKAFPE Y ACODECOSPAT han logrado concretar la instalación de nueve antenas satelitales en las comunidades de las 4 cuencas. Se esperaba que más comunidades sean beneficiadas por este proyecto pero se realizó la priorización por los que son más afectados por derrames petroleros y desastres naturales.

El proyecto es hasta setiembre del año 2022 y viene acompañado con talleres de capacitación de Derechos Indígenas que se llevará acabo con la Universidad Ruíz de Montoya y el Vicariato Apostólico de Iquitos. La gestión de las federaciones se da en el marco del proyecto “Población de la cuenca amazónica lista para responder a desastres naturales o provocados por humanos” con la colaboración de Perú Equidad, OXFAM y la Unión Europea.

El proyecto busca facilitar los canales de comunicación entre las comunidades y sus federaciones con la intención de reportar emergencias y desastres (inundaciones, derrames de petróleo, crisis sanitarias, etc) y el ejercicio de sus derechos como pueblos indígenas.

En el caso de FEDIQUEP, en la cuenca del Pastaza, la instalación se llevó a cabo en las comunidades Soplín, Loboyacu y Santa María. Dichas comunidades suelen ser afectadas por inundaciones durante el año sin poder reportarlo de manera oportuna a las autoridades regionales. Por otro lado, en Santa María el puesto de salud aún trata de comunicar sus emergencias por señal de radio con muchas dificultades.

En el caso de OPIKAFPE, en el río Tigre, las instalaciones se realizaron en las comunidades San Juan de Bartra y Doce de Octubre. Lugares claves que se encuentran aledañas a instalaciones petroleras donde anteriormente hubo denuncias de derrame de crudo. Para poder informar de dichos sucesos tenían que viajar hacia otras comunidades y recién ahí poder notificar los desastres ocurridos. Otro factor por el cual padecen las comunidades es por la falta de medicina y personal médico.

San Pedro y Dos de Mayo, en el Marañón, fueron las comunidades de ACODECOSPAT, donde se instalaron las antenas de internet satelital. Como afirman las comunidades, ahora se podrá denunciar, aparte de los derrames petroleros, la extracción de madera ilegal en sus territorios.

En FECONACOR, la cuenca del Corrientes, las antenas fueron instaladas en las comunidades de José Olaya y Antioquía, donde monitores ambientales denuncian derrames de petróleo que no son atendidos por parte del Estado y falta de personal médico y medicina en las postas de salud.

Ante el abandono del Estado, las federaciones continúan gestionando recursos para garantizar los derechos de sus comunidades. En el contexto geográfico y socioeconómico de las comunidades, el acceso a la comunicación es fundamental para salvar vidas y cuidar de sus territorios ancestrales. Ya lo ha sido antes con las epidemias y las amenazas de las actividades extractivas y ahora, aún más, con la llegada de la COVID-19 o los últimos movimientos sísmicos que se han dado en la Amazonía. (C. Ampuero)