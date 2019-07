Se inició paro indígena con bloqueo de ríos y paralización de Estación 5 en Loreto

Armadores navieros también se unieron

Con el bloqueo de los ríos Marañón, Ucayali y Napo, la paralización de la Estación 5 y con el apoyo del gremio de Armadores Navieros de Loreto, se dio inició al paro indefinido anunciado por las 54 federaciones indígenas de 12 cuencas amazónicas del circuito petrolero de las provincias de Datem del Marañón, Loreto-Nauta, Maynas y Requena, en la región de Loreto.

José Fachin, líder indígena de las 5 cuencas, manifestó que el paro indefinido será en todo el territorio que comprende el eje petrolero.

“Entramos en un paro indefinido con la Asociación de Armadores Navieros, por la defensa de la Amazonía, ellos tienen una plataforma específica, y anunciaron que las embarcaciones fluviales que transportan alimentos perecibles, carga, entre otros, no saldrán a sus destinos”.

Asimismo, indicó que el movimiento indígena se centralizará en la estación 5, Datem del Marañón en la misma provincia, río Ucayali y Napo. “Los hermanos se están trasladando y llegando a su destino, nos mantendremos firmes, es la decisión que tomaron las federaciones y nosotros la respetamos”, finalizó.

Cabe indicar, que el último derrame de petróleo y que aún no ha sido controlado, se dio el pasado 18 de junio a la altura del km 237, afectando el distrito de Manseriche en la provincia de Datem del Marañón, donde los pobladores están viviendo una situación crítica, pues la única fuente de agua para las comunidades es el río Marañón, cuya contaminación viene afectando a más de ocho mil habitantes.

(C. Ampuero)