Se inició curso de Biología Estructural

Organizado por Laboratorio de Biotecnología y Bionergética de la UCP

El rector de la Universidad Científica del Perú – UCP, Juan Remigio Saldaña Rojas inauguró con éxito el primer “Curso de Biología Estructural – Perspectivas y Retos en la Amazonía Peruana”, dirigido a toda la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, estudiantes de pre grado, biólogos y profesionales dedicados a la investigación científica. Esta actividad se realizará del 27 al 31 de mayo.

Dicho curso cuenta con la presencia de prestigiosos expositores de nacionalidad brasileña: Diego Leonardo Cabrejos, biólogo egresado de la Universidad Nacional Pedro Ruíz Gallo, Magister en Física Biomolecular en el Instituto de Física de Sao Carlos, Universidad de Sao Paulo – (Brasil), realizando pasantías en el Grupo de Métodos Cristalográficos del Instituto de Biología Molecular de Barcelona y asesoramiento de tesis para estudiante en Perú con más de cinco años de experiencia.

Otro de los ponentes es el Dr. Richard Garrat, biólogo químico de la United Medical and Dental School of Guy´s and St. Thomas Hospitals, Universidad de Londres; doctor en Cristalografía y Técnicas Espectroscópicas en Birbeck College de la Universidad de Londres. Estableció el primer laboratorio de proteínas en Brasil y participó activamente en la construcción de la primera línea de radiación de Sincrotrón de Cristalografía de Proteínas en el hemisferio sur. Es integrante del pleno de la Academia Brasileña de Ciencias y la Academia de Ciencias del Estado de Sao Paulo.

El contenido de las exposiciones será relacionado a la Biología Estructural, Producción de Muestra, Cristalización de Proteínas, Introducción a Difracción de Rayos “X”, Colecta y Procesamiento de Datos, Validación de Estructura, Visualización de Densidad Electrónica y Análisis de Datos. Cabe mencionar que serán dos días de práctica y tres de teoría. En ese sentido, la UCP apuesta de forma constante la participación de los estudiantes en importantes eventos académicos con carácter científico el cual demuestra ser una de las universidades con base de investigación y proyección científica.

“Al cumplir 29 años de vida institucional, es importante destacar estos eventos porque estamos en carrera realizando investigación científica traspasando una línea imaginaria de la investigación básica y aplicada. Tenemos un laboratorio de biotecnología moderno, lo que nos inspira como universidad amazónica a contribuir con esta lucha a nivel global que nos coloca en la mira de los actores, ya que nuestros proyectos de desarrollo estén orientados a mitigar el impacto negativo del cambio climático en esta parte del Perú y de América Latina, agradecemos a nuestros aliados por su compromiso como el Instituto del Mar del Perú, Museo de Ciencias Naturales de Chicago y otras instituciones”, expresó Saldaña Rojas en el acto inaugural del curso.

Los encargados de la organización son los integrantes de la Facultad de Ciencias e Ingeniería y el Laboratorio de Biotecnología y Bionergética, con la colaboración y participación de la Unidad especializada del Laboratorio de Investigación de Biotecnología – UELIB y el Instituto de Física de Sao Carlos y la Universidad de Sao Paulo (Brasil),Las inscripciones están abiertas solo para los tres días de teoría del curso, en la Oficina del Centro de Investigación Científica y Humanística, ubicada en avenida Abelardo Quiñones, kilómetro 2.5, distrito de San Juan Bautista, pabellón D, al lado de la sala de profesores o comunícate a los teléfonos: 949877894/ 9908199576/ 9965699970.