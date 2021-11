Publicidad

Con presencia de tres ministros de estado



Luego que el gabinete de la premier Mirtha Esther Vásquez Chuquilin obtuvo el voto de confianza por parte del congreso de la república el pasado fin de semana, el día de hoy se estará iniciando el debate intercultural en la estación 5 del oleoducto norperuano con la presencia de tres ministros de Estado. Ellos serán quienes inicien dicho diálogo, lo cual permitiría el día de mañana o en los próximos días, la presencia de la misma premier en el lugar del conflicto social.

Este sería el primer paso para dar inicio al levantamiento o suspensión de esta medida lucha que vienen acatando los pobladores indígenas Awajun, desde hace más de 30 días.

Por su parte, José Fachin representante principal de la plataforma de lucha indígena Pueblos Afectados por las Actividades Petroleras, anunció a los 700 nativos Awajun que tienen tomadas las instalaciones petroleras de la Estación Cinco del Oleoducto Norperuano, que haya la voluntad política con este diálogo para que puedan atender sus demandas.

Según el dirigente indígena, la comisión de alto nivel estará precidida por el Ministro de Energía y Minas, quien estará acompañado de los titulares de las carteras del ministerio de Cultura y ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables, para quienes aseguraron las garantías respectivas para este tipo de reuniones.

Este piso señalar que también existen demandas de los pueblos originarios en los lotes petroleros 192, 95, 67 y 8, por lo que ya existe una hoja de ruta para llevar el diálogo a las otras zonas de conflicto quienes acatan desde el 1 de octubre, el paro amazonico.

Aclaró además, que las medidas de lucha no se levantarán mañana, es decir seguirá impedido el bombeo de crudo desde la estación petrolera hacia el norte del país a través del Oleoducto Norperuano mientras no se resuelva todos los problemas del circuito petrolero de Loreto.

La estación cinco ubicado en el distrito de Manseriche, en la provincia loretana de Datem del Marañón, fue tomada el 5 de octubre por el pueblo indígena Awajun, quienes llevan 34 días posesionados en la zona.

De su parte, el vocero indígena Daniel Saboya, manifestó que con todas las experiencias de luchas emprendidas y reuniones de alto nivel, entre los pueblos amazónicos y PCM en el pasado, estos siempre quedaban todas en palabras acuerdos y actas. “Esas etapas ya se acabaron”, dijo.

En ese sentido, informó que la actual decisión de las federaciones y las comunidades es que la PCM concrete su atención mediante Decretos de Urgencia. “No se dará tregua ni levantamiento si no se define de esta manera. Reiteradas veces ya presentamos punto por punto todas las demandas. A todos los gobiernos y a este gobierno actual de igual manera”.

Agregó, que la decisión política está en sus manos. No más treguas ni debilidades estamos completamente firmes desde el lote 95 se esta fortaleciendo cada día más y más. En ese lote hubo muertes que jamás serán olvidados. En Memoria de todo ellos. La lucha continuará. Ya no mentiras ya no más abusos la Amazonia se respeta. Este gobierno actual dice que son del pueblo nosotros lo decimos eso no se dice con palabras queremos que se demuestre con hechos”. (C. Ampuero)