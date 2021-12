Serenos de Punchana lograron frustrar el robo

Personal del serenazgo de Punchana, frustró el robo de computadoras del local “Programa de Intervención Temprana” (PRITE-PUNCHANA), los delincuentes huyeron abandonando los equipos de cómputo al ver que los agentes llegaban, sin embargo, los delincuentes sólo lograron sustraer una impresora valorizado en aproximadamente 2,500 soles.

El robo se frustró gracias al patrullaje de los serenos, quienes se percataron del hecho delictivo, encontrando varios equipos en la vereda del local, que estaban listos para ser llevados por los malhechores, que al verse descubiertos no tuvieron otra opción que abandonarlo en el piso.

El hecho delictivo se produjo en el Jiron Trujillo con Cuzco, asimismo, dieron aviso a la PNP, quienes al inicio no quisieron tomar el caso porque los encargados del inmueble no se encontraban en el lugar de los hecho, tras insistir en dos unidades de la PNP, Roxana Dávila Vásquez profesora encargada del local fue ubicada por los serenos, la misma, que presentó la denuncia formal para las investigaciones del caso. (C. Ampuero)