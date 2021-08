“Se hizo justicia”

Sostuvo el ginecólogo Félix Macedo Camacho tras conocer la captura del exagente del Depincri-Iquitos



Hace unos días recibió la noticia que el hombre que le había denunciado falsamente y qué pisó, hasta en dos oportunidades la cárcel por su culpa, hoy se encuentra tras las rejas.

El conocido ginecólogo Félix Macedo Camacho, no pudo contener las lágrimas, luego de tener conocimiento, que tras casi 10 años de estar prófugo, finalmente el exagente de la Depincri-Iquitos, José Alarcón Ipince, fue capturado.

El médico manifestó que estuvo preso un año por una violación falsa, que, según el ginecólogo, fue armada por el propio Alarcón el año 2002. Luego estuvo seis meses preso por practicar un aborto clandestino en su consultorio, también detrás de todo esto estuvo el suboficial José Alarcón. Este proceso aún continúa el ginecólogo dice haber perdido todo, haber quedado en la pobreza y no tener absolutamente nada por las infamias que recibió por parte del ex agente policial, hoy internado en el penal de varones Iquitos.

“El 5 de agosto es sabido que este sujeto, delincuente ha sido detenido en Huacho, en su ciudad natal. Eso es muy importante que la policía está cumpliendo, después de 10 años este sujeto fue capturado y como le digo me tiene que resarcir todo lo que ha ocasionado, el prestigio profesional, todo el daño económico. No solamente me ha hecho una campaña en diferentes diarios en su momento, sino también una campaña radial, desprestigiándome por completo”, sostuvo el ginecólogo.

Macedo Camacho señaló también que estuvo en la cárcel por un invento del exagente del Depincri, acusándole de violación en el año 2006. “El fabricó este delito con fines de extorsión y chantaje, él me pedía que le pague 10,000 soles, como yo no acepte me metió a la cárcel, estuve un año en el penal ahí pasé Navidad, yo era inocente y pagaba un delito que no cometí”.

El ginecólogo Félix Macedo siguió contando que 3 años después esta misma persona inventó otro delito, “actualmente se está ventilando en mi contra, en el poder judicial, el delito de aborto y homicidio. Yo no sé porque en el poder judicial, estos señores que trabajan como jueces o fiscales de nuestro país, no se dan cuenta que este delito, tanto de violación como del aborto consentido y homicidios que se van a ventilar, estos dos últimos, no se dan cuenta. Yo me pregunto ¿Dónde han estudiado estos jueces? ¿Dónde han estudiado estos fiscales? ¿Por qué es que a mí me están citando? ¿Por qué me quieren juzgar? Esto debería archivarse, porque no hay prueba, ni una mínima prueba, ni testigos”, remarcó.

El profesional de la salud sostuvo que el primer delito que le imputaron falsamente lo pagó en la cárcel, por eso que ni bien fue puesto en libertad, denunció a Alarcón. “Ni bien salí de la cárcel le denuncié a José Alarcón por extorsión y chantaje, eso está pagando. Ahora la policía ha tomado acciones y la sentencia es de 5 años de pena privativa de la libertad efectiva y una reparación al Estado peruano de 48,000 soles. Esa reparación debería venir a mi favor, pero ellos dijeron que el más afectado es el estado peruano, porque este sujeto ha desprestigiado a la gloriosa institución policial”.

Por otro lado el médico jubilado sostuvo que va a solicitar una reparación civil a través de sus abogados. “Evidentemente tengo que hacer esto, porque en realidad he quedado en la calle. Me hizo un grave daño económico. Tuve que vender mis casitas que tenía, he vendido mi carro, he vendido mis dólares que tenía guardado, se han ido al agua. No tengo nada. No tengo ni un paciente como usted lo puede ver, nadie quiere venir a mi consultorio por culpa de este sujeto. Lo qué quiero pedir es que este sujeto se quede más años en la cárcel, por lo menos 12 años tal como exige la ley. Yo estoy en una situación muy arruinada. Soy un médico pobre de Iquitos. No puedo trabajar en ningún hospital, en ninguna clínica, además estoy jubilado y con esa jubilación estoy subsistiendo. Este sujeto es el que me ha hecho mucho daño, mucho daño económico, moral y profesional, por eso tiene que pagar y que se pudra en la cárcel y que no le den libertad a este sujeto”.

PIDEN GARANTIAS

Ante esta situación tanto el ginecólogo Félix Macedo Camacho, como su hija, indicaron que solicitarán ante la prefectura garantías para su vida, ya que después de estas declaraciones del mencionado profesional de la salud, el señor Alarcón Ipince podría tomar represalias desde el lugar donde se encuentra.

