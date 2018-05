Llerson Fachín Tuituy, desde Santo Domingo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Corte visitará cuencas del Tigre y Marañón que exigen agua potable y desagüe.

Representantes del Estado negaron que haya contaminación, dijo Apu.

El testimonio de los Apus de las cinco cuencas, acompañado de imágenes de cómo viene afectando la contaminación de ríos y quebradas por derrame de petróleo, ha impactado a los miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, en Centro América.

La delegación peruana de la parte amazónica de Loreto cuenta con el apoyo de la Pontificia Universidad Católica del Perú-PUCP, el Instituto Chuikuni y la Oficina de Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos, demandó ante la Comisión, que el Estado peruano debe atender a las comunidades del Tigre con agua apta para consumo humano y desagüe.

En audiencia estuvo la representación del Estado de nuestro país con funcionarios del actual gobierno, que hicieron su descargo ante el organismo mundial mencionado; y habrían negado que exista contaminación y Comisión programará visita al país.

“El agua que estamos tomando hoy en día, no tenemos la seguridad que es apta para consumo, ya que los resultados de los exámenes del agua nunca nos llegaron, la misma Dirección de Salud Ambiental-DIRGESA nos viene escondiendo los resultados de los dos exámenes que hicieron”.

Expresó Llerson Fachín Tuituy, representante de la cuenca del río Tigre ante los miembros de la CIDH. “Esta audiencia fue muy buena porque el Presidente, incluso los Relatores de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas y del Perú, se han quedado impactados con los imágenes que nosotros hemos mostrado”.

Agregó: “Cuando hemos mostrado que el río está con petróleo y que nuestros peces están muertos, nos han dicho que las imágenes hablan por sí solas, que eso lo van hacer llegar al Perú, exigiendo que se cumpla”.

Informó que “también va a venir una delegación de la Comisión Interamericana a las cuencas del Tigre y Marañón, para ver qué grado de contaminación tienen algunos estudios que van a hacer allí. Vamos a ver cuándo programan eso”.

Se conoce que con respecto a la respuesta del Estado durante la audiencia. En primer lugar OEFA dijo que no había derrame en la comunidad de Vista Alegre. En segundo lugar MINSA (Salud), dijo que van a entregar los resultados de las pruebas toxicológicas.

El Apu, Llerson Fachín Tuituy, se preguntó: ¿A quién van a entregar si nunca han hecho las pruebas toxicológicas en la cuenca del Tigre? El Estado está engañando a la Comisión. Nosotros hemos dicho que eso no es verdad, porque no lo han hecho”.

Aseveró, “que la contaminación del agua es permanente. El agua que nosotros tomamos son aguas que salen de las quebradas, que viene desde la batería Barta, todo eso no está remediado, todo eso sale, baja al río y hasta que llega al Marañón. Los metales siguen bajando”.

Para los Apus, representantes de los pueblos afectados, está claro que el Estado viene dilatando cumplir con los acuerdos de las mesas de trabajo y se lo hicieron saber a la CIDH. “Hasta el día de hoy no se ve un resultado concreto en lo que las comunidades o las cuencas exigen”.

Fachín Tuituy comentó que han visto el interés de la CIDH para con los pueblos indígenas, “que sí tienen interés de querer que se atienda, porque somos seres humanos y queremos sobrevivir como cualquiera que puede vivir en la ciudad, con las cosas básicas. Agua sobre todo, porque los niños siguen bañándose en el río y hay muchas enfermedades en la piel”.

Consideró que el primer resultado de esta audiencia es haber dejado claro la exigencia de la atención con agua apta para consumo humano, lo más pronto. “No toman ninguna medida preventiva. Solo cuando hay una protesta, el Estado viene. Qué han hecho para que no suceda un derrame? No han cambiado la tubería, las tuberías siguen igual, corroídas”.

Finalizó: “Con esta Comisión Interamericana tenemos las esperanzas de que nos pueden atender con las cosas básicas para poder sobrevivir, que es el agua. El agua del río es todo para nosotros, de ahí sacamos nuestros peces, es nuestra familia, nuestra vida, cosmovisión, sin eso no existimos”. (Diana López M.)