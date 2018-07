Gerente Regional de Control de Loreto, Emerson Rucoba Tananta, tras operativo en salud.

Los tres establecimientos de salud públicos visitados no cuentan con Licencia de Operación de la OTAN vigente.

A los directores de los hospitales Regional, Iquitos y Santa Gema, les indicaron adopten acciones correctivas.

Se ha culminado el operativo de control proceso del operativo “Por una salud de calidad”, realizado en los tres hospitales de la región Loreto, Hospital Regional, Hospital Apoyo Iquitos y Hospital Santa Gema de Yurimaguas, de los niveles dos y tres. Informó el gerente regional de Control de Loreto (Contraloría General de la República), Emerson Rucoba Tananta.

Dijo que como resultado de este proceso se han advertido diferentes situaciones en la prestación del servicio. “Esto ha sido comunicado a los titulares de las entidades, en este caso a los directores de cada hospital a fin de que adopten las acciones correctivas”.

A modo de un apretado resumen sobre los riesgos en hospitales de Loreto se pudo conocer sobre el Operativo en Salud de la Contraloría, que identificaron un alto nivel de incumplimiento de las Normas Técnicas de Salud en los principales servicios, lo que genera el riesgo de una inadecuada atención a los pacientes.

Así, en el operativo de control “Por una salud de calidad”, cuya finalidad es contribuir a la mejora en la prestación de los servicios de salud y el correcto uso de los recursos públicos, realizado del 28 de mayo al 1 de junio de 2018, los equipos de auditores supervisaron los servicios de consulta externa, emergencia, farmacia, diagnóstico por imágenes y laboratorio de tres hospitales: Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”, Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias” y Hospital Santa Gema de Yurimaguas.

Los resultados en consulta externa señalan que en dos de los establecimientos de salud públicos visitados los consultorios externos no inician las atenciones según el horario establecido, lo cual deriva en malestar, quejas y reclamos de los pacientes por la demora en la atención médica.

En dos de los establecimientos la relación de pacientes citados no se encuentra publicada en un lugar visible en cada consultorio, generando el riesgo de congestionamiento y pérdida de tiempo para los pacientes que acuden a su cita médica por consulta externa.

En dos de los hospitales se observó ausencia de personal de salud en la cantidad mínima requerida según la categoría del establecimiento, ocasionando el riesgo que exista falta de oportunidad de atención, disminución de la calidad de atención, así como de capacidad resolutiva y limitaciones para el tratamiento adecuado de los pacientes.

En los departamentos de Emergencia en los tres establecimientos de salud públicos visitados no cuentan con el equipo profesional básico, lo que genera el riesgo de oportunidad y disminución en la calidad de atención a los pacientes.

En dos de los establecimientos, no se cuenta con la totalidad de los equipos biomédicos de acuerdo a su nivel de complejidad, generando el riesgo que no se dé una adecuada y oportuna atención a los pacientes.

En uno de los hospitales no se cuenta con los planes de mantenimiento preventivo y de reposición, generando el riesgo de que no se cuente con información para hacer el seguimiento del mantenimiento y conservación de los equipos biomédicos, originando el deterioro e inoperatividad de los mismos.

En cuanto al servicio en Farmacia en el operativo de control “Por una salud de calidad”, en los tres establecimientos de salud públicos visitados, algunos medicamentos adquiridos mediante compra corporativa se encuentran en condiciones de substock, es decir en cantidad insuficiente, generando el riesgo de que se afecte el derecho de los ciudadanos de obtener oportunamente medicamentos necesarios para prevenir, promover, conservar o restablecer su salud.

En dos de los establecimientos algunos medicamentos adquiridos mediante compra corporativa se encuentran en condiciones de sobrestock, generando el riesgo de vencimiento de los productos.

Los tres hospitales no cuentan con certificado de buenas prácticas de almacenamiento, dispensación, distribución, transporte y fármaco-vigilancia o fármaco-terapéutico, generando riesgos en la calidad, eficacia, seguridad y funcionabilidad de los mismos.

En el aspecto de Patología Clínica (Laboratorio), los tres establecimientos de salud públicos visitados no cuentan con médico de la especialidad de patología clínica, generando riesgo en la calidad de la atención.

En dos de los establecimientos no se realiza la totalidad de los procedimientos mínimos de laboratorio que corresponden, generando riesgo en la falta de oportunidad en el diagnóstico de los pacientes que requieren pruebas de laboratorio.

En uno de los hospitales, los laboratorios de hematología, bioquímico y microbiológico carecen de importantes equipos, generando riesgo en la calidad de la atención.

Respecto a Diagnóstico por Imágenes, en los tres establecimientos de salud públicos visitados no cuentan con determinadas salas que les corresponden: salas de radiología digital de emergencia y especializada, ecografía ni mamografía (Hospital Apoyo Iquitos “César Garayar García”); salas de radiología especializada digital, angiografía, ecografía, mamografía, densitometría ósea ni resonancia magnética (Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”); y salas de radiología digital, ecografía especializada, ecografía de emergencia, ni mamografía (Hospital Santa Gema de Yurimaguas), generando el riesgo que exista falta de oportunidad de atención de los pacientes que requieren determinados estudios.

Los tres establecimientos de salud públicos visitados no cuentan con licencia de operación de la OTAN vigente, generando el riesgo en la bioseguridad de los pacientes, personal de salud y trabajadores del establecimiento de salud.

En los tres establecimientos los trabajadores expuestos en los procedimientos radiológicos no utilizan dosímetros personales, generando riesgo en su bioseguridad.

De otra parte, sobre datos a nivel nacional informaron que la Contraloría supervisó 251 establecimientos de salud públicos de segundo y tercer nivel (mediana y alta complejidad, respectivamente) del Ministerio de Salud (Minsa), Seguro Social de Salud (EsSalud), Gobiernos Regionales, Fuerzas Armadas y Policía Nacional en las 25 regiones del país, identificándose diversos riesgos.

El informe con los resultados del operativo ha sido comunicado a los titulares del Ministerio de Salud, Seguro Social de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio del Interior y Gobiernos Regionales, así como a los responsables de los establecimientos de salud visitados para que adopten las acciones correctivas correspondientes a fin de mitigar las situaciones advertidas, en beneficio de la población. Dicho informe se encuentra publicado en el portal web de la Contraloría www.contraloria.gob.pe. (Diana López M.)