*Opinó el profesor José Manuyama, uno de los principales defensores del ecosistema amazónico.

Lo hizo en el marco de la reciente llegada del director de transporte acuático, quien pensaba desarrollar una larga jornada laboral con los pueblos involucrados en la zona de influencia de la Hidrovía, pero que, sin embargo, los representantes de esos pueblos no demoraron más de una hora, entregaron su documento pidiendo la suspensión del diálogo hasta que se consulte el Estudio de Impacto Ambiental y el gobierno cumpla con la agenda social prometida; procediendo luego a retirarse del lugar.

“A la fecha se van clarificando varios aspectos, se están socializando muchas cosas de las cuales se percibe que se hace insostenible defender la Hidrovía tal cual está planteada, por eso los pueblos están pidiendo la suspensión del diálogo. Ha sido lo más loable porque ello no resiste una evaluación cultural, ambiental del proyecto en el aspecto económico que al parecer es lo que les importa a muchos”, opinó Manuyama.

El Blgo. Víctor Montreuil, opina que él respeta a las comunidades nativas, pero acá el proyecto debe involucrar a todo Loreto ¿lo cree así?

-Es un criterio razonable, en la Amazonía hay expertos como biólogos, ingenieros, antropólogos y otros profesionales que tienen que ver con el medio ambiente, la pesca y se les está apartando. Pero hay que resaltar que los pueblos nativos están defendiendo su territorio. Se debe organizar a la población a fin que se exija una consulta técnica y cultural al mismo tiempo.

Ha salido publicado en un diario sobre que en este año ha existido mucho más dióxido de carbono que en años pasados. Justamente se desarrolla la COP 24 que es un espacio cívico político donde se observa el tema del calentamiento global.

Todos los pronósticos hablan de devastaciones. Si llega a subir la temperatura de la tierra en 1.5 grados, en los próximos años los pronósticos ambientales y humanos son devastadores, terroríficos.

El gobierno sale y dice el Lote 95 está produciendo, ¿entonces, cómo el Estado va en contra de los pronósticos científicos y ambientales? Se supone que en el Perú y en otras partes del mundo, se deben disminuir la extracción de hidrocarburos y acá pasa todo lo contrario.

Es una contradicción total con el sentido común, esto debe parar. Dejemos el petróleo bajo tierra, y empecemos una transición agresiva hacia el uso de una energía renovable, no contaminante.