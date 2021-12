Pero, no de cómo se va a ampliar la base tributaria



Luego de que el ministro de economía y finanzas, Pedro Francke, sostuviera que la reforma tributaria que plantea el Estado peruano incluye incrementar la carga impositiva en 3 a 4 puntos porcentuales en el sector minero, el decano del Colegio de Economistas de Loreto, Mario López Rojas, comentó la posición del gremio de profesionales de la región.

Según detalló el especialista, de aplicarse, esta medida del Poder Ejecutivo llegaría el mal momento y no cumpliría su objetivo de recaudar más fondos para la inversión pública, pues terminaría por sobre ajustar a un sector que todavía no se ha recuperado de la pandemia de la Covid´19. Además, señaló que el sector minero ya es de los que más tributan al Estado y que, si se quiere aumentar la carga impositiva, como mínimo se les debe bajar el pago del IGV, que es uno de los más altos en la región.

“Ellos (las mineras) ya tienen una carga pesada en tema tributario y normalmente los que pagan estos impuestos no reciben un nivel de contraprestación publica acorde a su aporte”, declaró. Sin embargo, afirmó que el principal problema de la reforma (En la manera en cómo la manifiesta el ministro Francke) es que no contempla el tema de aumentar la base tributaria, es decir, diseñar estrategias para que más ciudadanos aporten y puedan aportar al sistema fiscal.

“Hay un fin político de sobrecargar a los que ya aportan, pero no está claro como vas a ampliar la base tributaria para que más peruanos contribuyan. Ese es un tema más profundo, porque hablamos un tema de civismo, pero también social, si no puedo pagar necesidades básicas ¿cómo puedo pagar impuestos? Y cuando se tiene una gran parte de la población que no paga impuestos y una pequeña parte que sí, no se habla bien de la supuesta búsqueda de igualdad que profesa el gobierno”, expresó el economista.

El gasto público

Para Mario López, la recaudación solo es una parte de la política fiscal, la segunda es cómo se gasta lo que se recauda. Sobre ello, el dirigente gremial criticó que tanto el gobierno nacional como los gobiernos regionales han fracasado en transformar el presupuesto en desarrollo, lo que genera desconfianza en la población que tiende a cuestionarse en qué se utilizará su dinero.

“Preocupémonos de la calidad y la exigencia del gasto ¿cómo se ejecuta? No olvidemos que quienes ejecutan la política pública son personas y esas personas son un capital humano que tiene que estar capacitado, debe tener ética y cumplir la ley. (…) Por cada sol que aporto al aparato fiscal ¿qué consigo? ¿Reducir la desnutrición? ¿El analfabetismo? ¿La brecha en salud y educación? Pero eso no es palpable, es decir, los resultados no colaboran”, concluyó. (A. Padilla)