“Se ha venido abajo el mito que en la selva no se registraban sismos”

Expresó el Ing. Roberto Falcón, jefe de Defensa Civil de la municipalidad de San Juan.

Hizo un llamado a todo Loreto para que participe de manera seria en el Simulacro de este viernes 31 de mayo.

Al conocido funcionario se le ubicó para conocer el balance hecho después de ocurrido el sismo en Loreto y sobre todo, para que exprese algunas recomendaciones a los loretanos a fin que estén más prevenidos frente a los temblores y sismos que se puedan registrar en esta parte del país.

“Felizmente no hubo muertes o personas heridas que lamentar, lo que sí se ha reportado ha sido daños en infraestructuras educativas, entre otros, eso ha sido favorable para Loreto a pesar de haber sido un sismo de magnitud.

Con lo que ha ocurrido se viene abajo el mito que pregonaban muchos en cuanto a que la selva era una zona de baja sismicidad. Ahora los hechos demuestran lo contrario, hemos sufrido un remezón muy fuerte. La población desde ahora está cambiando de actitud, ha sentido miedo, pánico. Defensa Civil ya lo ha dicho que ahora hay un riesgo grande”, expresó Falcón.

¿Haría un llamado para que ya no se burlen o rían de los simulacros y que participen este 31 de mayo?

-Claro, deben participar masivamente, deben hacer prácticas dentro del hogar y el trabajo. Velar por la seguridad y evacuación a zona externa o donde nos toque pasar ese momento. Tener la mochila de emergencia, ubicarse en zonas no peligrosas.

Los simulacros son importantes para mediar la capacidad organizativa de respuesta y así minimizar los efectos dañinos. Ahora mismo no estamos preparados para un sismo de magnitud. Las construcciones deben ser adecuadas para soportar este tipo de eventos.