Gobernador regional Elisbán Ochoa Sosa, luego de la reunión de ayer con la PCM.

“A partir del mes de marzo ya se empezarán a ejecutar los proyectos que están consignados”.

Van dando solución al problema largamente esperado por la gente del circuito petrolero.

Una reunión que se extendió por más de cinco horas se cumplió ayer en el auditorio del gobierno regional de Loreto entre autoridades regionales, municipales, federaciones indígenas y autoridades del gobierno nacional de la Presidencia del Consejo de Ministros.

“Fue un encuentro de todos los niveles de gobierno con la población, fundamentalmente de la zona de frontera de la región y del circuito petrolero. Nos deja la tranquilidad de haber hecho el esfuerzo de convocar a todos los actores para la solución de un problema largamente esperado”, declaró el gobernador regional de Loreto al término de la reunión.

“Se ha llegado a valiosos acuerdos donde a partir del mes de marzo ya se empezarán a ejecutar los proyectos que están consignados y que tienen los proyectos ya técnicamente aprobados”, detalló Ochoa.

“Los alcaldes son los más contentos porque después de no tener un solo proyecto ahora tienen. Se logró el compromiso del premier junto al viceministro de Gobernanza de que se cierre todavía hasta fines del mes de junio la presentación de proyectos”, indicó el gobernador.

Informó que el día jueves de la próxima semana se estará trasladando junto a un ministro y a dos viceministros a la localidad de San Lorenzo (provincia Datem del Marañón), para ahí hacer entrega oficial de los acuerdos tomados.

Manifestó que si no se cumplen los acuerdos, “Nosotros mismos vamos a encabezar medidas de lucha para que no se vuelva a seguir meciendo las expectativas de la población. En eso sí estamos muy claritos, porque creo que ya el pueblo de Loreto necesita hacerse respetar”.

Acotó la autoridad regional: “Nosotros hemos dicho nos vamos a comprar el pleito de los pueblos del circuito petrolero, porque la falta de actividad económica vía el petróleo, sino se desarrolla, toda la población loretana se perjudica porque el presupuesto del canon está llegando justamente muy bajo por estas medidas de lucha permanente de los pueblos indígenas”.