“Se ha confirmado lo que ya era un secreto a voces”

Expresó el gobernador respecto a los audios del vicegobernador.

Lo dijo ayer en el marco de entrega de contratos a empresarios para el manejo y aprovechamiento del bosque. Según señaló para reactivar el sector forestal en esta región.

“Esto es parte de una propuesta para recuperar la actividad forestal que significará recuperar la economía de la región, ese es el objetivo. Hoy se han entregado 65 contratos de concesiones, se empezará a trabajar en la explotación de recursos maderables en toda la región.

Ellos harán un plan de manejo, luego su Plan Operativo, tienen 45 días. En ese periodo deben presentar el plan de manejo y operativo, saber cuánto pretenden sacar cada año de su planificación para ir explotando racional y sostenidamente sus concesiones”, dijo Ochoa.

¿Y son gente que cuenta con capital para ello?

-La comisión evaluadora ha mirado esos aspectos, los que calificaron han sido los beneficiarios de esas concesiones, los contratos son por 40 años. Tienen un manejo de reforestación, de aprovechamiento. Incluso acabamos de recibir 3 millones 600 mil soles para los promotores, para garantizar el pago de los fiscalizadores en campo.

Hubo un extranjero que tenía 80 concesiones y nunca trabajó, solo utilizaba para sacar créditos bancarios en el extranjero y eso no puede continuar. Eso se ha corregido por eso ya no calificó en esta oportunidad.

Se ha entregado cerca un millón de hectáreas y estas concesiones el próximo año pueden ser ampliadas en función a la evaluación que hagamos.

De otro lado, ¿qué opina de los audios del vicegobernador que se verán en la sesión del consejo regional este 5 de setiembre?

-Existe una percepción que acá (Gorel) todo es un caos y no es así. Acá estamos trabajando de manera normal, logrando objetivos, planificando ejecución de obras. Ese tema que lamentablemente ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, se da, pero ya no quiero hablar porque lo ha asumido el consejo regional y el propio fiscal Peralta Chota, ha dicho que tomará de oficio el tema.

¿Es una falta el haber dejado al gerente de planificación en su ausencia del gobierno regional?

-No es una falta. No dejé al vicegobernador porque no se encontraba acá, se había tomado unos días de descanso después de la Expo Amazónica y por eso no estaba viniendo, no teníamos su ubicación. Tengo experiencia administrativa, sé que no hay una falta.

¿El vicegobernador ha aceptado que es su voz y que lo han chuponeado, usted no piensa que también esté siendo chuponeado?

-Ya no prefiero opinar. Pienso que son justificaciones infantiles cuando dice que estaba ensayando. Tengo medio dedo de inteligencia para saber por dónde va la cosa. Reitero es un tema que investigará la fiscalía y el consejo regional que ya ha tomado el tema.

Punto aparte. Se dio el cambio del director del hospital regional Galo Gastelú ¿quién ingresa?

-Reconozco el trabajo hecho por Gastelú en el tema materno infantil, quizá por su juventud no tiene manejo en el tema administrativo y quizá por ahí está la falencia. Ingresa en ese cargo el doctor Harold Cervantes. Él ha venido trabajando en San Juan, tiene post grado, etc.

En cuanto al sector educación está en evaluación. En este mes se tomará medidas. Se cambia al jefe de la red de Datem del Marañón, al director del hospital Santa Gema. Este mes habrá muchos cambios para entrar al tercer trimestre con un equipo mucho más sólido, más consolidado que nos permita desarrollar con intensidad el trabajo que tenemos. Se vienen varias cosas y necesitamos tener un equipo cohesionado.

¿Gobernador, pero realmente usted cree que hay personas que conspiran para sacarlo?

-No sé pues, entonces el señor Ferreyra ha perdido el sentido o se ha vuelto loco para que diga esas cosas. Algo se intuía y esos audios solo confirman las cosas.