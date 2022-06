Cuando todos los nautinos celebraban la fiesta tradicional de San Juan, la otra cara de la medalla afrontaba en las últimas horas de su vida don Alfredo Rodríguez Rodríguez, ex alcalde de la provincia de Loreto – Nauta en el período de 1999 – 2002, por el Movimiento Independiente Somos Amazonía.

Sus restos mortales vienen siendo velados en su vivienda ubicada en la calle Caciciaco, en un tramo de la AV. Circular de la ciudad de Nauta. Antes de fallecer estuvo al lado de su inseparable compañera de vida Sra. Esther Salas, quien se desempeñó también en la comuna nautina como regidora en el periodo 2011 – 2014.

Don Alfredo expiraba su último aliento de vida: “Si tengo que morir quiero que estés ahí con tanto amor me ayudará bajar al más allá, entonces diré adios sin miedo y sin dolor, porque morir al lado de mi amor, mirándote y aspirando tu perfume alrededor, me sentiré siempre amado y entonces te diré adiós”, decía a su mujer amada, cuentan allegados a la familia.

“Don Alfredo fue siempre un hombre de carácter fuerte, franco decía las cosas de frente, deseaba lo mejor para su pueblo y su gente. Nautino de nacimiento, emprendedor, vecino, destacado deportista y dirigente, fue alcalde de su pueblo en tiempos difíciles, los años, la edad se le vino encima y con ellos la enfermedad”, narra el comunicador nautino Salomón Valles en un sentido escrito.

“Don Alfredo cumplió su destino en su pueblo y la historia le dará su lugar que le corresponde. Queda su esposa, sus hijos, hermanos, y familia, amigos que guardan especial aprecio en el corazón. Don Alfredo, a pesar de su carácter era un caballero y respetado vecino. Descansa en paz viejo, siempre te recordaremos con el mismo afecto de siempre”, señala Valles. (DL)