Fiscal, Hugo Baños Castro, en torno a investigación sobre presunto acoso sexual laboral.

“Control Interno le exigió a ella la entrega de los CD con el audio y lo entregó después de 15 días”.

“La señora Fabiola Mesías en la grabación niega que es acoso sexual”.

Un sensible caso para los responsables de la investigación en el Órgano de Control Interno del Ministerio Público de Loreto. En primer lugar por lo atípico como se generó el conocimiento de los presuntos hechos delictuosos. No directamente por la posible agraviada, sino por una compañera de trabajo al que el denunciado habría negado un permiso laboral.

“La denuncia no lo formuló la señora Fabiola Mesías, sino la señora Fiorella Mestanza Góngora (oficina de Imagen asignada a este despacho), quien me denunció ante el presidente de la Junta de Fiscales, porque no la dejé ir a ver un tema de descuentos, porque ella intentando abusar que yo estaba saliendo un rato se quiso escabullir sin autorización”. Señaló el fiscal Hugo Baños Castro, como el motivo de la denuncia en su contra.

La denuncia está, al parecer, en la etapa final de la investigación y es cuando el tema vuelve a recobrar importancia. Y en relación a los presuntos hechos que podrían configurarse como acoso sexual, el investigado niega que eso haya sucedido y da cuenta de sus argumentos:

“Conforme lo declarado por la señora se evidencia apreciaciones temerarias, por ejemplo al calificar hechos con presencia de personas que no estuvieron en esa época en la ciudad de Iquitos. Argumentar que en tres ocasiones haya intentado yo llevarla a un hostal a la fuerza en mi carro, teniendo carro ella, también por lo que hubiera podido negarse a subir a mi carro. Haber indicado tres años de acoso, después que son cinco años”.

Respecto a los audios: “Control Interno le exigió a ella la entrega de los CD con el audio y lo entregó después de 15 días, posteriores al pedido. Esos audios fueron manipulados porque tiene un corte que debería ser silencio de voces pero no de ambiente, pero hay un silencio de cero ambiente y cero voces, entonces habría sido editado acomodando ciertos dichos en aras de perjudicarme”, aseguró.

Enseguida le comentamos al fiscal Baños que lo que pudimos escuchar en el audio es una discusión respecto a lo que es o no acoso sexual, hostigamiento, y que una de las voces decía, “pero le tocas las piernas? Y otra voz que sería de la señora Mesías diciendo y repitiendo “pero, a mí no me gusta que me hagas eso”.

Respondió: “La que tiene la voz candente es de la señora Mestanza, es la que intenta ponerle versiones en la boca a la señora Fabiola Mesías, quien en la grabación niega que es acoso sexual. El tema es en realidad demasiado confuso porque ha presentado testigos que han vertido opinión distinta a la que ella ha afirmado”.

Sobre la foto que publicamos y donde se le ve cogiéndola de la cintura, le preguntamos respecto al gesto excesivo: “Abusando quizás del momento, de la chacota con la situación del grupo en que estábamos. Si se percata de la cintura para abajo (en la foto) no hay ningún tipo de roce con la señora. Era una reunión de ocio, y habíamos terminado nuestras actividades. Ya no recuerdo. Ella señala que es del 2014”.

Le preguntamos también si la expresión en la foto, las voces que se escuchan en esa discusión no conllevaría a un acto de indisciplina o de excesiva confianza. Si no hubiera la figura de acoso, podría haber esta otra?

“Efectivamente, acá ha existido un intento, no sé cómo calificarlo de insurgencia, de levantamiento por estas señoras, porque la grabación es del mes de enero y a mí me denuncian en el mes de marzo, y no me denuncia ella (Mesías), me denuncia una tercera persona (Mestanza)”.

Ustedes también discutían puntualmente por un tema de tocamiento de piernas?

“La reunión a la cual nos sometimos ese día, era para ver el personal que volvía a su puesto donde antes trabajaba. Eso de tocada de pierna yo jamás le he tocado a la señora”.

Pero, en el audio no niega usted tajantemente eso, por qué?

“Imagínese que yo estoy hablando de un tema laboral y me salen de un momento a otro con un tema de índole de acoso sexual, a mí me sorprendieron porque semanas antes de esa reunión había llegado un órgano de control interno acá al despacho, y ahí la pregunta si existe algún tipo de acto indebido y la señora dijo que no y firmó esa acta, ella podía haber hecho de conocimiento estos hechos”.

Usted le tocaba o no las piernas?

“Le vuelvo a repetir. Es falso. Lo que siempre ha habido es abrazos en el hombro, salidas en grupo de amigos en las noches, almuerzos diurnos. Y en las fotos la señora siempre está a mi costado. No se olvide que en el acoso sexual las víctimas se alejan de su acosador. Intenta estar lo más lejos posible”.

Hizo referencia a un reciente hecho con ribetes de escándalo y grave por tratarse de feminicidio. “A un chico lo han mandado a la cárcel, quién le devuelve a él su buen nombre. A mí ya me han juzgado en la prensa, ya me han destituido en la prensa, y me han llevado hasta el congreso de la República y me han hecho un daño irreparable.

Yo a la señora Fabiola Mesías Cárdenas jamás le he hecho un daño y siempre ha sido un tema de amistad que ha existido acá, qué pena que ella haya confundido, y todos mis amigos saben que ella ha asistido a reuniones en mi casa y hay fotos donde me hace mis obsequios. Y no existe ni un solo whatsapp donde yo me haya referido hacia ella haciéndole algún tipo de ofrecimiento sexual”.

Serán las autoridades del Órgano de Control Interno de la Fiscalía de Loreto que analicen las versiones de los involucrados en esta investigación, las imprecisiones, los vacíos, los argumentos, las pruebas materiales (documentos), presunta indisciplina laboral, agresiones gestuales, aparente complacencia, audios y otros.

(Diana López M.)