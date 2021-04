“Se está trabajando el proyecto para contar con una UCI exclusiva para pacientes covid”

Declaró la Dra. Joyce Rojas, directora del hospital regional.



Antes de ello habló sobre el problema del antiguo ascensor que funciona y se para a cada rato. “Lo que se conoce es que dentro de unos cuatro meses estará en Iquitos un ascensor nuevo, el tema lo está manejando logística del gobierno regional. Al de acá se le da mantenimiento, paraliza por poco tiempo y nuevamente funciona” precisó.

Acaba de tener una reunión con los dirigentes…

-Sí, cuando me reúno con el sindicato les hablamos con la verdad, ante todo. Estoy cumpliendo y haciendo todo lo que corresponde. En el tema de recursos humanos donde hablan de una familia, lo que yo hago es pagar a las personas que han trabajado, yo no he contratado a personal lo que me corresponde es pagar a los que encontramos y trabajaron. Se ha dado un buen servicio en el modular.

¿Se fortalecerá el módulo covid en caso haya una tercera ola?

-Estamos trabajando para el fortalecimiento del hospital en general. Necesitamos que el hospital no paralice como ocurrió en la primera y segunda ola. Ahora queremos que otras personas no covid sean atendidas.

Como hospital ya tenemos nuestro plan ante una posible tercera ola, estamos viendo la construcción de una UCI específica para pacientes covid. La nueva construcción sería cerca al módulo covid y la UCI para otras patologías queda dentro del hospital.

¿Y cuándo harán intervenciones quirúrgicas?

-Sí estamos operando. Ya hemos retomado como hospital, ya sea de pacientes que llegan a emergencia, o cirugías programadas. En cuanto a oncología los médicos saben cuándo se puede operar.

Lo que pasa es que no hay consultas externas, recuerden que aún continúa la huelga médica nacional y eso limita, luego sí se están haciendo intervenciones quirúrgicas de emergencia. (Luzma Herrera L).