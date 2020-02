“Se está coordinando con la Fuerza Aérea para el traslado de alimentos escolares a toda la Amazonía”

Así lo manifestó Freddy Hinojosa Angulo, director ejecutivo del Programa Nacional PAIS.

Ayer estuvo en un céntrico hotel de Iquitos donde pudo dialogar con varios periodistas interesados en conocer el trabajo que desarrolla dicho programa, así como Qali Warma, el programa de alimentos para escolares. Saber si para el presente año esta entrega de alimentos en la Amazonía, está garantizada.

“En la región Loreto el programa nacional PAIS garantiza el desarrollo de cinco campañas de acción social que se harán a través de nuestras plataformas itinerantes (PIAS). Embarcaciones que trasladan un conjunto de servicios que nuestros ciudadanos necesitan: Reniec, Banco de la Nación, salud, programas sociales, Juntos, Pensión 65 etc. Servicios que brinda el Estado.

El objetivo es evitar que la geografía y distancia constituyan una dificultad para que los compatriotas accedan a dichos servicios. Son cuatro PIAS y dos buques que se estarán desplazando en las principales cuencas de Loreto. Esto se suma a los 32 Tambos que son plataformas chicas que están ubicados en Loreto desde donde coordinamos las atenciones y los servicios. El Estado garantiza que el año 2020 podremos llegar a los compatriotas de Loreto”, refirió.

PROGRAMA ESCOLAR QALI WARMA.

“La geografía es difícil, pero esto no va a impedir que el programa Qali Warma llegue este año a las instituciones beneficiadas para entregar los alimentos de manera adecuada, sanos y seguros a todos nuestros escolares. En marzo inician las clases y los niños recibirán sus alimentos en todo el país y en Loreto.

El año pasado hemos supervisado la entrega de alimentos en Tres Fronteras, Güepí, y personalmente, he verificado in situ las condiciones de los alimentos que sí llegaban con los mismos estándares de calidad que cualquier niño puede recibir en cualquier capital de provincia.

Vamos a extremar los niveles de control, supervisión y calidad de alimentos para evitar cualquier afectación a la salud. Quiero informar también a los padres de familia de Loreto, que en el año 2019 no hemos tenido ningún caso de afectación a la salud de los niños. Si bien es cierto se produjeron algunas noticias, éstas inmediatamente luego de las investigaciones competentes han sido descartadas y más bien se dieron por situaciones externas.

El programa Qali Warma desarrolla procesos de control de calidad de alimentos muy rigorosos, y así será en el presente año. Los niños pueden consumir los alimentos con total seguridad, son alimentos sanos y seguros.

Finalmente, quiero dar a conocer que ya se viene dando el proceso de compra con antelación a fin que los proveedores puedan atender. Y también que se ha coordinado toda logística para algunas jurisdicciones muy alejadas, con la Fuerza Aérea que llevará los alimentos, por lo que está garantizado que lleguen en la fecha prevista”, finalizó el funcionario del Estado.