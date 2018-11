Juez Superior, Dr. Aldo Atarama Lonzoy, sobre visita del Sistema Nacional de Delitos de Corrupción

“Y encontramos un problema central que es la falta de órganos jurisdiccionales”

“Queremos exigir a Lima que nos dé más órganos jurisdiccionales para poder avanzar”

Ayer en las instalaciones de la Corte Superior de Justicia de Loreto se cumplió con el segundo día de trabajo de la comitiva del Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios – SEDCF, que en horas de la tarde también estuvo reuniéndose con jueces acompañados del presidente de la Sala Penal Liquidadora, Dr. Aldo Atarama Lonzoy.

“El Dr. Juan Guillermo en representación de la presidenta del Sistema Anticorrupción a nivel nacional, ha venido con la finalidad de hacer una evaluación de cómo estamos realizando el trabajo en esta lucha que hemos emprendido en el Poder Judicial para frenar la corrupción”, declaró Atarama Lonzoy.

“La corrupción tanto de afuera como del interior del Poder Judicial, esto hay que decirlo sin taparlo, porque la crisis que nos ha generado en estos últimos tiempos es por lo que ocurría al interior. Se está avaluando caso por caso de porqué se está retardando indebidamente y encontramos un problema central que es la falta de órganos jurisdiccionales”.

El magistrado explicó las debilidades “Tenemos cinco jueces unipersonales que a la vez hacen colegiados y estos están desarrollando cerca de 40 audiencias diarias lo cual es realmente un simbolismo porque no se avanza y lo que queremos es ser más eficaces y efectivos en cuanto al trabajo en esta área especializada de la lucha anticorrupción”.

Precisó que “los procesos se alargan, se quiebran, vuelven a comenzar y esto crea una desconfianza en la ciudadanía y en el trabajo que desarrollamos”.

Indicó que la evaluación que están trabajando con el Sistema Nacional Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, les permite ver las deficiencias, debilidades y de esa manera poder superarlas.

“Queremos exigir a Lima que nos dé más órganos jurisdiccionales para poder avanzar. Es imposible con lo que tenemos ya que hay audiencias que están señaladas para el 2019 en noviembre y esto hace que la gente se sienta un poco defraudada por estos retrasos”.

Detalló, “Por lo menos necesitamos dos colegiados (órganos jurisdiccionales) más, porque los casos que vemos de corrupción son complejos. Están involucrados más de diez personas, son más de cuatro delitos, hay muchos agraviados, de tal suerte que debiéramos hacer como dice el Código, comenzar la audiencia y no parar hasta no terminarla. Lo que significa que debemos tener ya todos los elementos preparados tanto a nivel del Ministerio Público como de la Defensa, para que no se retarden los procesos”.

(Diana López M.)