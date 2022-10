Declaró el Prof. Lucio Castro, secretario general del Sutep a nivel nacional.

Estuvo en Iquitos y anunció que retorna el 10 de noviembre para estar presente en la Convención del Sute/Maynas.



Al dirigente nacional se le pidió su opinión sobre el abismo entre los dirigentes del Sute/Loreto y el Sute/Maynas, donde incluso aparece una comisión transitoria que no ha sido elegida por los maestros. Pero que viene manejando los fondos de los docentes.

“El Sutep como institución nacional promueve la unidad del magisterio y promueve la relación armónica entre toda la estructura del Sutep. En el caso de Loreto, siendo el comité regional el que estaba pretendiendo solucionar algunos inconvenientes y viendo que ésta situación merece mayor atención, hemos participado en una reunión con los compañeros. Buscando afirmar la institucionalidad y el respeto a nuestros estatutos.

Por lo que consideramos oportuno para el 10 de noviembre desarrollar una convención provincial en donde los maestros de Maynas determinen una salida a la organización. Mientras tanto hay un comité que tiene la prerrogativa, el reconocimiento del comité ejecutivo nacional y también de la autoridad en base a documentos que hemos hecho llegar.

Hacemos una invitación a todos ellos para buscar en el resto de estos días una solución. Reflexionar y dar prioridad a la unidad sindical, buscar un nivel de articulación para todos juntos encontrar una solución satisfactoria del Sute/Maynas. Encontrar la luz y afirmar la unidad en la provincia” declaró Castro.

La comisión no ha sido elegida por los maestros, ellos eligieron en asamblea a Sergio Ríos ¿ustedes se lavan las manos como dicen?

-Por eso estamos llamando a una convención provincial, considerando que en el evento deben participar los representantes de las bases y ellos canalizar el sentimiento de sus maestros para plantear una salida armoniosa. Las bases tienen que pronunciarse y dar una salida a esta situación.

¿Por qué no le cancelan al vigilante y otros del Sute?

-He conversado con los compañeros a cargo del tema económico ya que ha sido objeto de muchos cuestionamientos y documentos peligrosos, que deben cumplir con el derecho de los trabajadores. No pueden ser afectados por esta situación. También se espera un informe transparente para dar a conocer a los maestros de Maynas realmente cómo se ha manejado sus contribuciones.