“Se espera que entre el 20 y 21 de enero se registre una tendencia a la baja de casos Covid”

Expresó ante el consejo regional el director regional de salud Dr. Carlos Calampa.

Mencionando que al día viernes 15 de enero había 83 casos registrados en toda la región.

Y en lo que iba de la quincena de enero 2021, se habían registrado 8 fallecidos.



El profesional responsable de la salud en Loreto, mencionó que en las últimas semanas se estaba teniendo un crecimiento sostenido de casos covid. “Actualmente (viernes 15 de enero 2021) tenemos 83 casos hospitalizados en las diversas IPRESS de la región. Hay 17 pacientes en UCI. Tres en Yurimaguas que no están con respiración mecánica, pero sí en la UCI.

Estando 8 personas en UCI del hospital regional y 6 con ventilación mecánica en EsSalud. El resto de casos están hospitalizados en los diversos establecimientos de la región, se ha ido creciendo de manera lenta, pero sostenida.

La mayoría de casos los registra el distrito de Iquitos, San Juan, Punchana, Belén, Napo, Nauta Yurimaguas; acumulan el 80% de casos, el resto en menor cantidad. De otro lado, existe una proyección de acuerdo al departamento de infectología y epidemiología que esa curva ascendente; entre el 20 y 21 de enero más o menos tienda a la baja. Hasta esa fecha esperamos tener un promedio de 120 personas hospitalizadas.

Hay pacientes que no necesitan de hospitalización y se les atiende en el primer nivel. En cuanto al número de personas fallecidas por covid, tenemos que dar a conocer que en lo que va del año 2021, se han registrado 8 muertos. El 10 de enero hubo 4 fallecidos, el resto de días ya ha sido uno a uno, la mayoría han sido varones” explicó el director regional.

SITUACIÓN DE OXÍGENO EN LORETO.

Mencionó: “Existen 121 puntos de oxígeno en la red del hospital regional. En total se cuentan con 11 plantas de oxígeno en Iquitos de las cuales 3 están inoperativas y 8 operativas. ¿Por qué no se reparan?

La del hospital Iquitos no funciona porque está muy deteriorada. Las otras 2 inoperativas están en el hospital regional, tienen más de 15 años ahí e incluso gente de Lima ha venido para mejorarlas, pero es imposible recuperarlas. Vuelven a funcionar a medias, pero la calidad del oxígeno solo llega al 85% cosa que no es recomendable para el nivel de ese hospital.

Luego EsSalud tiene una planta donada por la empresa “Buenaventura”. Otra que está en la Av. La Marina, una en el hospital Iquitos que llena 70 balones de 10 metros cúbicos en 24 horas. Tres plantas de oxígeno en el hospital regional. Otra planta en la ciudad de Nauta. También contamos con puntos de oxígeno en otras provincias y concentradores de ese insumo. El gran problema es el servicio de energía, como en Caballo Cocha, eso se debe mejorar”.

CUÁNTOS BALONES DE OXÍGENO TIENEN.

“Tenemos una disponibilidad de 1,152 balones de oxígeno de 10 m3. Hay una compra en proceso de 200 balones más. La red de Ucayali cuenta con 108 balones, Requena 52, Ramón Castilla 73, Maynas periferia 177. Maynas Iquitos 172. Red Loreto-Nauta 79, Datem del Marañón 67. Red de Alto Amazonas 27 porque funciona en red y también cargando oxígeno.

Hay una brecha de 634 balones. Es decir, necesitamos 634 balones de oxígeno más. Para las Ipress 3 son 256 balones y para las Ipress 4 unos 259 balones. Estamos en proceso de compra de 200 balones de oxígeno, el Minsa ha enviado 154 balones a Loreto.

A pesar de eso tenemos un déficit de más de 200 balones. El proceso se inició con un valor de 1,300 soles por cada balón, de acuerdo a un estudio de mercado. Ahora están en 2,500 soles. El proceso ha caído, pero no porque no hayamos podido levarlo adelante sino por el aumento del precio. Eso nos crea un problema frente a Contraloría y el poder judicial, piensan que hay algún amarre y no es así” dio a conocer el director entre otros problemas presentados por la falta de presupuesto para el sector. (LMHL).