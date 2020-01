“Se espera el ingreso de los equipos interventores a los hospitales para poder equilibrar su presupuesto”

Expresó el director de salud Dr. Percy Minaya.

También habló de la posibilidad que en los próximos días se cambie a los tres directores de los principales hospitales.

Aunque fue claro en decir que la decisión, por norma, la tiene el gobernador de Loreto.

Percy Minaya León fue el único que asistió ayer al cambio del consejero delegado. El resto de autoridades brillaron por su ausencia, quizá porque se había anunciado la llegada de algunos ministros al gobierno regional de Loreto.

Antes de retirarse del consejo regional se le pudo entrevistar en torno a la coyuntura del sector salud, donde desde ya se anunció el despido de unos 400 trabajadores CAS de Diresa.

“Se ha cortado los servicios de un grupo importante de Cas administrativos en Diresa. Había unos 750 Cas en total y se ha visto la salida de 350 que eran administrativos. La mitad de contratos Cas hacían funciones administrativas y la política ahora es reconvertir esas plazas en plazas asistenciales, de manera que comencemos a cerrar brechas que tenemos. Se dirigirán los contratos de personal Cas a zonas de frontera donde no hay personal”, respondió Minaya.

Luego fue claro en decir que vienen trabajando en la prevención de incremento de casos por dengue, malaria y leptospira, que sí se está viendo reflejado en las curvas estadísticas. Lo que sin duda preocupa a todos en esta región.

“Las cosas están controladas, pero hay un nivel de riesgo importante a lo largo de la ciudad, más en Punchana y San Juan. Se están haciendo fumigaciones, pero hay casas en que los dueños no abren sus puertas y eso afecta. De unos 100 casos febriles de posible dengue que ingresan por día, se extraen unos 40 casos que quedan para observación u hospitalización.

El tema de la basura también nos preocupa ya que en la curva de febriles igual encontramos casos de leptospira. Se reportan unos 10 casos de leptospira por semana, no es cifra importante porque se controla, pero de todas maneras está presente. Hay medicinas para esas enfermedades, por lo que ninguna persona tiene que comprar en otro lado.

Con los fondos del año 2020 se estará iniciando procesos de compra regional. Será el primero en hacerse en ese nivel para dar abastecimiento de medicamentos de forma permanente. No solo para los males antes mencionados, sino para otros”, refirió el director.

Luego se habló de algunas falencias en los hospitales, sobre todo del regional donde una funcionaria de logística favorecería a una persona cercana a ella.

“A veces no se puede controlar todo, por ello hemos solicitado al gobernador que se termine delegando funciones mediante resolución para poder hacer los cambios necesarios. Tenemos un plan en relación a los hospitales, ese plan incluye que tengamos a directores proactivos.

Que tengamos equipos de administración interventores, hay que intervenir los hospitales para poder equilibrar su presupuesto. Las proyecciones de compras que tenemos que realizar tienen que ordenarse, no puede ser que tengamos pequeñas adquisiciones por todos lados sin licitaciones específicas. Tiene que haber orden para resolver los problemas críticos.

No puede haber un hospital que no haya tenido la capacidad de comprar, por decir un ejemplo; todos los guantes necesarios para todo el año. Entonces tienen que corregirse muchas cosas. En estos días tendremos una reunión con los directores de las ejecutoras y sus jefes de planeamiento, para las pautas del presupuesto”, indicó.

Finalmente, expresó que se espera se aprueben cuanto antes los equipos interventores.

“Esperamos con ello tener el control del aparato de administración mientras dure su reordenamiento de personal, de medicamentos. Que se active la fiscalización para no permitir que tengamos a personal que se escapa del trabajo, que haya médicos que envían a los pacientes a sacarse análisis en laboratorios cercanos a los hospitales etc.”, concluyó.