Se entregó 10 bombas Hudson en la provincia Datem del Marañón

DIRESA Loreto, uniendo fuerzas para combatir la malaria

Con el objetivo de reducir los casos de malaria en la región



La Dirección Regional de Salud (DIRESA) Loreto, a través de la Red de Salud Datem del Marañón (RSDM), realizaron la entrega de 10 bombas Hudson, a la unidad de Salud Ambiental con el objetivo de reducir los casos de Malaria en la Provincia Datem del Marañón.

La malaria es transmitida por el zancudo Anopheles cuando este pica a una persona infectada y luego hace lo mismo con una persona sana. Este vector vive en charcos y acequias, es una enfermedad febril, el parásito se transmite por medio de la picadura de la hembra de un mosquito, desde una persona enferma hacia una persona sana.

Las personas que presentan síntomas de malaria pueden acercarse a la Ipress o centro de salud más cercano, donde el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad son gratuitos. Sin embargo, hasta el 80% de personas que tienen malaria en la Amazonía Peruana no presentan síntomas, por lo que no reciben tratamiento y se mantienen como reservorio del parásito.

La Unidad de Salud Ambiental, desde hace mucho tiempo no contaba con el equipo de fumigación, Diresa Loreto y la RSDM vienen apoyando con la implementación del Plan Malaria Cero en la Región Loreto –Datem del Marañon, con el fin de combatir juntos la malaria.

El Plan Malaria Cero tiene como objetivo eliminar esta enfermedad en el país, con un especial énfasis en la región de Loreto que concentra el 96% de los casos, para el año 2030. De tal manera en la provincia del Datem del Marañon, se viene trabajando en la realización de la implementación de un modelo de manejo de malaria basado en Agentes Comunitarios de Salud, con enfoque integral, intercultural y en red con los servicios de salud.

Siendo la capacitación de agentes comunitarios fundamental para lograrlo. Diresa Loreto, trabaja arduamente con los gobiernos locales, uniendo esfuerzos en conjunto, para eliminar la malaria del país.