Se destinará 30 millones de soles para Hospital Regional de Loreto

En el 2020, asegura Dr. Danilo Tello, gerente general del GOREL

Ante los problemas que se vienen registrando en el Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”, principalmente en lo que respecta a equipamiento, infraestructura y recursos humanos, para el año 2020 se estará destinando 30 millones de soles a este nosocomio, así lo dio a conocer el gerente general del Gobierno Regional de Loreto, Dr. Danilo Tello.

El funcionario detalló que la inyección de este presupuesto permitirá mejorar la infraestructura del hospital y mejorar el estado de áreas importantes, como Ginecobstetricia, Hemodiálisis, Neonatología, entre otras; también servirá para pintar y refaccionar la fachada.

No obstante, sostuvo que dicho presupuesto es destinado específicamente para mejoramiento del hospital, mas no para garantizar el cumplimiento del pago de los trabajadores para que el año próximo no se vuelva a registrar el mismo problema que este año, donde la mayoría de los trabajadores se encuentran impagos desde hace varios meses.

“El presupuesto que se destinará no comprende ello, eso es otro presupuesto, pero estamos trabajando, estamos coordinando para darles una solución más inmediata, para acabar con la deuda social y la deuda con los trabajadores”, refirió Tello.

(R. Graicht)