Se desploma pared del colegio Melvin Jones

Trabajadores de construcción denuncian presunta mala ejecución de la empresa subcontratista



Hubiera ocurrido una tragedia. Por lo menos 10 trabajadores que se encontraban realizando el vaciado de columnas y paredes del colegio Melvin Jones se salvaron de morir.

El hecho ocurrió la madrugada de ayer cuando obreros que no están inscritos en el Sindicato de Trabajadores de Construcción Civil del distrito de San Juan, realizaron el vaceo de cemento de columnas y pared en dicho centro educativo.

Al parecer la mala ejecución de la obra hizo que todo el concreto se viniera abajo. Los obreros tuvieron que salir corriendo y ponerse a buen recaudo.

Afortunadamente, por el lugar no pasaban vehículos menores ni mayores, si no ahora se estaría lamentando el fallecimiento de alguna persona.

Hasta el lugar llegó personal del Sindicato de Construcción Civil del distrito de San Juan Bautista, para denunciar a la subcontratista que no ha priorizado un buen trabajo.

“Nos han dicho de todo, que somos integrantes de una organización criminal, siempre está denunciar justamente este tipo de situaciones. Ahora el tiempo nos da la razón. Estas personas iban a morir, no contaban con ningún equipo de protección personal, solamente les iban a pagar 50 soles por el vaceo. Eso es lo que hace una empresa informal. Por no querer pagar lo que la ley exige por poco provoca una tragedia. Ojalá que con esto, los empresarios se den cuenta que nosotros solamente exigimos lo que la ley piden en la construcción civil”, sostuvo uno de los dirigentes del sindicato.

Después de esta protesta, se conoció que los empresarios se reunieron con los miembros de este gremio sindical, para qué coordinen las acciones que se deben realizar tras este incidente laboral.

(C. Ampuero)