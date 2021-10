En el CEBE “Dignidad” de la UGEL Loreto-Nauta



Con la finalidad de contribuir a eliminar las barreras culturales y sociales ante la inclusión educativa, de las personas con habilidades diferentes, la Unidad de Gestión Educativa Local Loreto – Nauta, se hizo presente a través del Jefe del Área de Gestión Institucional, CPC. Alfredo Flores Sangama (quien representó al Director, Mgr. Javier Antonio Cárdenas Guevara), en la actividad organizada por el Centro de Educación Básica Especial (CEBE) “Dignidad”, liderada desde hace muchos años por la Lic. Nita Patsy Mozombite Nuñez.

En el lugar, se llevó a cabo el “II Día del Logro”, que es uno de los momentos claves por la mejora de los aprendizajes; esto celebrando el “Día de las Personas con Discapacidad”, este 16 de Octubre.

Los estudiantes del CEBE “Dignidad”, expusieron los trabajos que realizaron durante el año escolar; además se entregó diplomas de reconocimiento y presentes a los ganadores del Concurso de Dibujo y Pintura, con la participación activa de los docentes.

La Educación Inclusiva ofrece a los niños, niñas y personas adultas con capacidades diferentes, la oportunidad de desafiar los prejuicios y desarrollar la confianza en sí mismas como para hablar en su propio nombre y construir su propio futuro, conjuntamente con los demás; de igual manera para que aprendan de manera independiente sobre sus condiciones personales, sociales o culturales, incluídos aquellos que presentan diferentes capacidades y así, participar en el crecimiento de una sociedad libre de discriminación.

No hay educación si no hay verdad que transmitir, si todo es más o menos verdad, si cada cual tiene su verdad igualmente respetable y no se puede decidir racionalmente entre tanta diversidad … Donde hay educación, no hay distinción de clases.