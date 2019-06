“Se debe revalorar más a los profesionales de Loreto”

Expresó el Dr. Jorge René Chávez Silvano, ex director regional de salud.

Al mencionado profesional se le pudo encontrar cuando hacía turno para que le coloquen una vacuna, pues ha conseguido una plaza en el residentado del hospital regional en la especialidad de ginecoobstetricia, por lo que la vacunación es requisito para iniciar los estudios.

En ese marco se le preguntó sobre los sendos cuestionamientos hechos contra posibles funcionarios jalados para la dirección regional de salud.

“Creo que debemos revalorar más a nuestros profesionales de Loreto, son buenos profesionales que bien pueden asumir cargos para direccionar bien la salud de la región que está en crisis grande. Desde el fondo de mi corazón invoco a que se mejoren las cosas y que agarremos nuevamente los patrones para poder salvar vidas. Retomar el horizonte con profesionales de la zona”, puntualizó.

¿Igual en su gestión hubo grandes errores?

-Como en toda gestión. Como también se avanzó y mejoró muchos indicadores, pero hoy no ameritan que Loreto esté de esta manera.

¿Se irán 800 trabajadores a la calle?

-Bueno yo he sido el último director de la gestión pasada y a mi cargo –al último día de diciembre 2018- quedaron 300 locadores, pero al momento tenemos 900 locadores, 600 más.

¿Dos millones de soles mensual se necesita para pagar a los 900?

-Así es, si se aumenta la brecha, se aumenta el presupuesto. Antes el gobierno regional asumía eso con plata del gobierno regional, pero ahora no se quiere asumir como Gorel. Antes de haberse hecho esos contratos, se debió plantear el tema del presupuesto.

RESIDENTADO EN EL HOSPITAL REGIONAL.

Así como el Dr. René Chávez y Bethy Medina, otros médicos de fuera postularon para hacer su especialidad en el denominado “hospital docente” de Loreto. Uno de ellos habló sobre el tema.

“Ingresamos por un concurso nacional para el residentado médico a la especialidad de ginecoobstetricia que empezamos el uno de julio. La especialidad es por 3 años en esta sede para estudiantes. Será nuestra segunda especialidad.

En total somos 28 profesionales, otros colegas van al hospital Iquitos. El 2 de junio dimos un examen en la universidad Ricardo Palma, en Lima. Recibiremos los conocimientos necesarios y básicos para ser especialistas en ginecoobstetricia”, mencionó uno de los galenos.