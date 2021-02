“Se debe conformar urgente una comisión que investigue caso del consejero delegado”

Expresó la integrante de la comisión de fiscalización del consejo regional Janet Reátegui.



La Licenciada aclaró que ya no es la presidenta de la comisión de fiscalización del consejo, sino la tercera integrante de la misma. “Ya no soy la presidenta, ya se han auto-elegido otros y me han dejado a la cola de la comisión. La comisión actualmente la preside el consejero José Trujillo” dio a conocer.

Consejera el testigo del traslado de materiales educativos en Requena, pide una sesión para mostrar pruebas en contra del consejero delegado ¿por qué no se la dan?

-El ciudadano está en su derecho ya que ha dado todos sus datos, pienso que debe conformarse una comisión de investigación para que vea el tema. Los ciudadanos están indignados, hay vergüenza de tener a consejeros que estamos en esta labor fiscalizadora, pero que no responden a las expectativas que tiene el pueblo.

Digo respondamos porque estoy en el grupo, no porque sea mi condición, esperamos que se aclare y que el ciudadano que denuncia pueda venir al consejo regional. No sé lo que el consejero delegado haga, pero como ya es de conocimiento público, como consejera voy a pedir que se forme una comisión de investigación.

Consejera ¿existe un mecanismo que permita que salga el consejero delegado hace poco elegido y asuma uno nuevo?

-Mientras que no se aclare, todo sigue siendo presunto. Y, es más, si en el consejo que no somos especialistas en investigación a lo mejor llegue a pasar a otra instancia y ahí se demoran las cosas y tal vez haya resultados de los hechos cuando quizá ya todos estemos afuera (del consejo). (LMHL).