Se conformó comisión que investigará Núcleos Ejecutores 2019-2020

Hasta la fecha no se tiene resultados de la investigación llevada por la fiscal María Gonzales Peralta.

Por lo que no se conoce qué investigación acabará primero respecto a los núcleos ejecutores de los años mencionados. Sobre todo, del año 2019 en que se registró un escándalo debido a que llegaron Apus a decir que los núcleos habían sido direccionados por el hermano del gobernador de Loreto, Elihú Ochoa Sosa.

En la última sesión del consejo regional, acordaron conformar la comisión que hará dicha investigación. La preside José Trujillo, de la comisión de fiscalización. Lo acompañan la consejera Janet Reátegui, Gisela Panduro y Francisco López.

“La próxima semana estaremos coordinando y así ver el momento para viajar a las comunidades y constatar si los núcleos están siendo ejecutados o no. También nos acompañará alguien de OCI y técnicos que conozcan del tema” dijo Trujillo.

De otro lado, el consejero López Robles, se quejó de la oficina regional de enlace en Lima, agregando que no los había apoyado en nada a la hora que viajaron para entregar las denuncias de los NE 2015-2018.

“Pedimos un plazo de 30 días para ver todo el tema de esa oficina regional de enlace cuyo coordinador es Javier Ibarra Montes. Viajamos para hacer gestión de entrega de las denuncias, algo muy delicado, fuimos a esa oficina y nunca nos atendieron con trámites que se tenían que hacer.

Es hora de conocer cómo viene siendo manejada esa oficina descentralizada de Lima. Es momento de profundizar en su labor, qué hacen, cuál es su producción ya que todos ellos cuentan con un sueldo del gobierno regional de Loreto” habló López.