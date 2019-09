Se confirma un nuevo caso de Leptospira en el Hospital Iquitos

Joven de 20 años, Edward Paz Aspajo, fue referido desde el centro de salud de San Juan.

Su estado es muy grave. Quizá su juventud y el tratamiento adecuado lo puedan sacar adelante. Hasta ayer en la mañana el hospital no podía pronunciarse puesto que se estaban haciendo las evaluaciones y análisis correspondientes, ya que podría ser malaria o Leptospira. Lamentablemente horas más tarde, se confirmó que se trata de un nuevo caso de leptospirosis. Igual, registrado por el distrito de San Juan.

“Un caso sumamente delicado, el paciente está grave, quizá su juventud y el tratamiento adecuado que se le está dando, logren que salga adelante”.

¿Y están preparados en UCI con los ventiladores mecánicos en caso haya un brote de Leptospira?

-Solo se dio mantenimiento y en estos momentos contamos con tres que están operativos. Esperamos que no haya un brote que haga que la situación se complique.

¿Necesitan de más personal, siempre se observa ello?

-El problema difícil que atravesamos siempre, es la falta de recursos humanos porque hay mucha demanda y solo somos 3 médicos en emergencia, 2 en consultorio y otro en observación. Por ejemplo, cuando llegan 4 heridos no se abastece la atención, no se puede dar solución inmediata a los múltiples problemas, la situación se vuelve un caos.

Hemos conversado con el director del hospital y dice que no tiene recursos económicos y que está en espera de una asignación.

Mencionó el doctor Calampa, agregando que dentro de poco se vienen elecciones en el Colegio Médico. “Hay tres listas cuyos candidatos son el doctor Runciman, Renzo López, Del Cuadro, estamos en espera de sus propuestas para votar por las mejores. Las elecciones serán en el mes de octubre”, concluyó.