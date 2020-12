Se comprueba la existencia de pueblos no contactados en la Reserva Indígena Napo Tigre

Como una medida de urgencia, ORPIO realizó un sobrevuelo de monitoreo en la zona de la Reserva Napo Tigre a finales de noviembre del 2019. Aquí se tomaron fotografías aéreas de malocas de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, que prueban su existencia dentro del territorio de Napo Tigre en Loreto, ubicado entre la Frontera de Perú y Ecuador. Por ello, ORPIO difunde por primera vez y de manera inédita estas fotografías.



“Nosotros sabemos de los peligros que vienen sufriendo nuestros hermanos aislados que viven en Napo Tigre, que esperan por más de 14 años que el Ministerio de Cultura los proteja, pero esto no sucede. Las autoridades no siguen adelante con el proceso de reconocimiento y categorización. Tienen muchas evidencias, 08 estudios y más de 150 testimonios de nuestros hermanos indígenas que viven cerca de la zona. Ahora le adjuntamos estas fotografías que demuestran que existen. Nosotros queremos que se inicie de una vez elaboración del Estudio Previo de Reconocimiento de la Reserva Indígena solicitada Napo Tigre” manifestó Jorge Pérez Rubio, Presidente de la Organización de Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO).

Dichas fotografías fueron tomadas por un equipo técnico especializado y con cámaras que permitan una distancia respetuosa que no falte a la libre determinación de los pueblos de Napo Tigre. “Se sobrevoló en una zona de difícil acceso, entre grandes extensiones de aguajales y muy lejos de cualquier otro asentamiento conocido o río navegable” así lo informó el equipo técnico de ORPIO que realizó el sobrevuelo.

Para ORPIO, las fotografías son evidencias categóricas, que se suman a los más de 8 estudios previos (6 elaborados por las Organizaciones Indígenas y 2 elaborados por el mismo Ministerio de Cultura) que demuestran la existencia de los pueblos aislados de Napo Tigre. La organización indígena espera que estas nuevas pruebas aceleren el proceso para reconocer esta reserva solicitada, para luego finalizar en su categorización. (R. Graicht)