“Se avizora un panorama muy decepcionante para los trabajadores del sector salud”

*Evaluó la Dra. María Huilca, dirigente de la federación regional de salud.

“Nos espera un año tremendamente conflictivo, por lo que nosotros lo que hacemos es defender los derechos de los médicos, del personal asistencial de la región y protegerlos. Se avizora un panorama muy decepcionante para todos los trabajadores de salud en toda la región” dijo la doctora Huilca, mientras esperaba poder hablar con el director de salud.

Agregando: “No vamos a permitir que no den el valor correspondiente a nuestros profesionales loretanos. Tenemos a la UNAP que saca a profesionales de calidad, la prioridad la tienen ellos. No que vengan a colocar a gente extraña, no loretana, foránea. Por ello estamos viniendo a dialogar con el director, en muestra de nuestra disconformidad” explicó.

Mencionó que se viene escuchando en toda la región que la dirección de salud sacará concursos acelerados como el de Contamana. “Donde ha entrado un gerente que es de Cajamarca, sus antecedentes están por hacernos llegar, pero sí conocemos que tiene procesos administrativos. Y así quieren hacer con el resto, eso no se puede permitir” declaró la dirigente.

Loreto Nauta que ya es Unidad Ejecutora ha protestado fuerte…

-Se supone que cuando ya se vuelve unidad ejecutora, es porque tiene todo su presupuesto, para pago de personal, pagos varios, insumos, medicamentos, toda la logística administrativa; pero allá no tienen nada. Entonces ¿cómo podrían exigirles que cumplan metas?