Ofreció el virtual gobernador de Loreto René Chávez Silvano, haciendo el brindis por el Día de la Medicina Peruana, en el auditorio del Colegio Médico de Loreto.

Ayer hubo concurrida asistencia al magno evento desarrollado por la fecha especial. Se pidió un minuto de silencio por los 29 médicos fallecidos en la pandemia.

Se reconoció a médicos que han contribuido con sus estudios a mejorar la salud en esta región.



El 5 de octubre (hoy) Día de la Medicina Peruana, es una fecha importante para el sector salud, ya que se rinde homenaje a una figura representativa como Daniel Alcides Carrión García, héroe nacional, mártir y maestro de la medicina peruana.

La muerte del doctor Daniel Alcides Carrión, se dio un 5 de octubre de 1885 tras 40 días de haberse inoculado sangre de una tumoración verrucosa de un paciente internado en el hoy emblemático Hospital Nacional Dos de Mayo, con la intención de saber cómo se comportaba esa enfermedad.

Es por ello que todos los 5 de octubre se celebra el Día de la Medicina Peruana, también la creación del ministerio de salud. Ayer 4 de octubre el decano del Colegio Médico de Loreto Dr. Miguel Ángel Pinedo Saboya, tuvo a bien invitar a sus colegas, así como autoridades y futuras autoridades como el médico René Chávez, a quien le pidió que haga el brindis de honor.

“Es momento de reivindicar la salud en Loreto. En mi futura gestión se asignarán 50 millones de soles anuales para apalancar el sistema de salud en la región. Mi compromiso es mejorar el sistema de salud en el primer nivel de atención, en las postas.

Se concluirá la construcción del nuevo hospital Iquitos a fin de brindar una mejor atención, con equipamiento y recursos humanos. Brindemos por los 29 colegas caídos en la pandemia, donde muchos nos sacrificamos en aras de salvar la vida de muchas personas” expresó Chávez Silvano, con lo que concluyó el programa por el Día de la Medicina Peruana.

Antes del brindis de honor hubo una misa a cargo del padre Miguel Fuertes, antes de finalizar la misma, se pidió un minuto de silencio para los 29 médicos caídos en la pandemia. A continuación, la Dra. Yesenia Ramos, dio las palabras de bienvenida a todos los presentes.

“La unión hace la fuerza, si no hubiéramos estado unidos quizá habríamos caído más médicos en la pandemia. Médicos, enfermeras, técnicos, administrativos, personal civil, todos estuvimos unidos y eso es ser familia para servir a los que necesitan” habló entre otras expresiones la doctora Ramos.

Luego habló el Dr. Eduardo Valera, quien agradeció a todos los médicos que lo vieron cuando contrajo el virus covid y lo salvaron. Hizo un resumen histórico de la vida del héroe Daniel Alcides Carrión, resaltando el importante aporte a la medicina peruana.

“Cuando las palabras no salen a veces es mejor las acciones. Lo más importante para el médico son las acciones, es un ejemplo que nos ha dado Daniel Alcides Carrión. Un homenaje a todos los colegas fallecidos. Felicitaciones al Dr. Martín Casapía, investigador neto a nivel nacional” habló entre otras expresiones que resaltan la labor del héroe Alcides Carrión y a los médicos que luchan por mejorar la atención hacia los pacientes.

“Ser médico no es tener un título, eso se puede conseguir en Azángaro, ahí hay bastantes títulos. Ser médico y buen médico es estar con el paciente, involucrarse en el problema, sanar a las personas, cumplir con nuestras obligaciones. Ser honesto, no cobrar por debajo, no hacer sus chancos” dijo generando risas entre los presentes.

Finalmente habló el decano del Colegio Médico de Loreto Dr. Miguel Ángel Pinedo Saboya. “Muchos a veces confunden la función del Colegio Médico, piensan que es como una federación o sindicato; pero es totalmente diferente. Acá se ve Ética y Deontología, para que nuestros colegiados estén preparados, capacitados, re-certificados y sean competentes. Por eso siempre estamos viendo capacitaciones continuas” mencionó.

Igualmente dio a conocer las mejoras que vienen haciendo al local del Colegio Médico. Y dentro de poco, anunció, que contarán con el título de propiedad del centro recreacional del Colegio Médico en San Juan, por lo que de inmediato darán a conocer al consejo nacional a fin de presentar un proyecto de inversión grande para beneficio de todos los médicos” dijo entre otros compromisos.

Cabe resaltar que en la misma ceremonia se reconoció a varios médicos de la región por los años de servicios prestados, entre ellos al Dr. Hugo Rodríguez Ferrucci. Igual a médicos de Loreto por su labor en beneficio de la salud como al Dr. Martín Casapía Morales, Dr. Javier Vásquez y Dr. Carlos De la Puente.

Felicitaciones a todos los médicos de Loreto, que aún sin contar con un buen sistema de salud que los respalde en sus labores; hacen lo imposible por rescatar la salud de los pacientes que llegan a los diferentes establecimientos públicos.