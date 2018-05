Denuncias se podrán hacer de forma verbal, presencial y hasta anónima en la Subgerencia Gerencia de Salud Ambiental.

En sesión de Concejo se aprobó el “Proyecto de Ordenanza para la reglamentación de denuncias ambientales”, la misma que beneficiará al vecino en los casos de excesivos ruidos emitidos en las parrilladas, calidad de agua, aire y otros temas.

Jhonny Llerena Flores, subgerente de Salud Ambiental de la Comuna de Maynas, sustentó ante los concejales sobre el proyecto de la referida ordenanza que fue aprobada por unanimidad y en las próximas semanas se hará de conocimiento público al detalle.

La información que trascendió es que la ordenanza permitirá al vecino reglamentar las denuncias ambientales; de tal manera, conocerá los procedimientos (si el caso amerite) o como también, se podrá intervenir inmediatamente (funcionarios y serenos) ante un acto que afecte la salud ambiental.

El funcionario explicó que las denuncias se podrán realizar en las instalaciones de la sub gerencia de salud ambiental de la comuna de Maynas, ubicado en calle Echenique 225, de manera personal, verbal y hasta anónima.

Además, precisó, que de incumplir los vecinos la Ordenanza, tendrán que acatar una multa que equivale al 50% de una UIT (S/.2075). “De esta manera se pretende contralor el desorden en la ciudad de los fines de semana, con las incontrolables parrilladas y, además, invocarle a la población que si realizan una actividad, lo hagan dentro de sus domicilios y no utilizar el espacio público que no está permitido”, argumentó Llerena Flores, subgerente de Salud Ambiental.

(Ana V. Camus)