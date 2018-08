32 equipos de Iquitos se enfrentarán en la tercera fecha de la III edición del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil de Scotiabank.

El campeonato forma parte del programa global ‘Scotiabank Fútbol Club’ y este 2018 reunirá a 256 equipos y más de 3 mil niños.

Iquitos será la cuarta ciudad en celebrar el Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, uno de los programas de responsabilidad social con mayor impacto de Scotiabank en Perú. Este 17, 18 y 19 de agosto, 32 equipos de fútbol infantil de colegios iquiteños competirán en la cuarta fecha del torneo sub 11, que durante el 2018 llegará a otras 7 ciudades del país.

En esta edición, Scotiabank incrementará el impacto del Campeonato Nacional de Fútbol Infantil, pues Ica y Huancayo se unen como nuevas sedes a Piura, Trujillo, Arequipa, Iquitos, Lima y Cusco. De esta manera, este 2018, se buscará llegar a más de tres mil niños, agrupados en 256 equipos de colegios públicos y privados, así como equipos comunitarios, los que competirán por obtener el premio que los llevará a vivir una experiencia única en las instalaciones del FC Barcelona.

“Iquitos es uno de nuestros referentes de talento de fútbol infantil en el país. Cada vez que han participado, como el primer año que fueron campeones, nos han demostrado que su compromiso y pasión es lo que necesitamos seguir inculcando en todos los niños del país y validan la importancia de una iniciativa como el Campeonato de Fútbol Infantil de Scotiabank. En esta tercera edición, reafirmamos nuestro compromiso con los niños de nuestro país y su futuro a través de este programa que impacta no solo en su talento, sino también en su formación personal que los ayudará a descubrir su potencial infinito”, enfatizó Ignacio Quintanilla, vicepresidente Senior de Banca Retail & CMF de Scotiabank Perú.

El Campeonato Nacional de Fútbol Infantil Scotiabank 2018 forma parte del programa global ‘Scotiabank Fútbol Club’, una de las iniciativas de Responsabilidad Social de mayor impacto a nivel nacional de Scotiabank. El programa concreta el compromiso de Scotiabank con el desarrollo de la niñez a través del deporte, pues lo promueve tanto a nivel profesional como amateur, en varios países de la región. En Perú, el campeonato se desarrolla de la mano con Fundación Creer como aliado estratégico, por medio de quien se proveerá a todos los equipos participantes lo necesario para competir: instalaciones, indumentaria, implementos deportivos, hidratantes, entre otros.

Renato Tapia, una de las figuras más representativas de la selección nacional de fútbol, es el embajador oficial del campeonato. “Es una gran responsabilidad ser el modelo deportivo de los más de 3 mil niños que participan en este torneo, pero también es una oportunidad extraordinaria de inspirar al futuro talento del fútbol del Perú. Agradezco a Scotiabank por continuar su trabajo con el deporte infantil, acercando a los niños a una vida sana y brindando mejores expectativas a su futuro”, destacó el futbolista.

Los interesados en apoyar a los equipos podrán ser parte de la celebración en la IE Mariscal Óscar R. Benavides, ubicado en la calle Dos de Mayo cuadra 15, en los siguientes horarios:

? Viernes 17 de agosto desde las 10:00 am.

? Sábado 18 de agosto desde las 9:00 am.

? Domingo 19 de agosto desde las 9:00 am.

Campeones 2016

Cabe recordar que el equipo del Colegio Rosa Agustina Donayre de Morey alcanzó el primer lugar del Campeonato de Fútbol Infantil de Scotiabank 2016. Los jóvenes futbolistas sobresalieron entre los más de 1,700 niños que participaron en la edición y fueron acreedores del gran premio: un viaje inolvidable a la academia del FC Barcelona, durante el cual vivieron experiencias deportivas y culturales únicas.