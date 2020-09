Saramuro se encuentra en abandono

Denuncia Apu Clara Pérez Salinas



La Apu de la comunidad nativa de Saramuro I Zona, ubicada en el distrito de Urarinas en la provincia de Loreto, Clara Pérez Salinas, denunció que dicha localidad se encuentra en total abandono por parte de las autoridades, por tanto, exige que las mismas se preocupen en el bienestar de la población o de lo contrario tomaran medidas radicales de protesta.

Según detalla Pérez Salinas, la comunidad en mención no cuenta con buen alumbrado público, no tiene una posta de salud y las escuelas son sumamente precarias, y a ello se tiene que sumar el hecho de que la mayoría de los jóvenes no tienen la posibilidad de seguir estudios universitarios y así poder obtener una mejor calidad de vida.

“Como ellos (autoridades) no viven aquí no saben la pobreza en la cual nosotros vivimos, en nuestro territorio hay grandes empresas petroleras transnacionales, pero nosotros no tenemos buenos colegios ni acceso al servicio de salud… No queremos que nos sigan enviando más víveres, los víveres solo nos duran un par de días y se acaba, la educación es para toda la vida” expresó la líder Indígena.

Ante esta situación, Clara Pérez exige que el alcalde de Urarinas, Jimmy linares rojas, y demás autoridades atiendan sus demandas o de lo contrario se unirán con las demás comunidades nativas del distrito para tomar las estaciones petroleras.

“Como seres humanos merecemos salud, educación y oportunidad laboral” finalizó Clara Pérez Salinas. (R. Graicht)