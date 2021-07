San Juan con 140 operarios de Trabaja Perú embellecen ingreso desde aeropuerto a Plaza Bolognesi y al Terminal por Fiestas Patrias

La municipalidad de San Juan Bautista en convenio con el programa nacional TRABAJA PERÚ, viene realizando trabajos de limpieza, acondicionamiento, mantenimiento de via y descolmatado de canales, a lo largo de la Av. Abelardo Quiñones desde el aeropuerto hasta la Av Guardia Civil cerca al cuartel Vargas Guerra y a unos pasos de la Plaza Bolognesi.

Asimismo otro grupo de Trabaja Perú, realiza la misma labor desde el aeropuerto hasta el Terminal Terrestre del Km.2 carretera Iquitos Nauta. Los trabajos y actividades son realizadas por cuadrillas y grupos de operarios repartidos a ambos lados de la pista o via , que une desde el aeropuerto hasta la Guardia Civil limite distrital y del aeropuerto hasta el Terminal Terrestre, ambos lados de via.

Cabe recalcar que estas acciones se realizarán hasta el 30 del presente mes de julio, donde el 28 es el dia central del Bicentenario Nacional. Estos trabajos apuntan a embellecer el tramo de ingreso y salida a la ciudad de Iquitos, donde el distrito de San Juan Bautista es la puerta de ingreso y salida, para ello utilizan a 70 operarios en la vía Abelardo Quiñones y 72 en la carretera Iquitos Nauta, hasta el Terminal.

El Ing. Civil Larry Díaz Alvis, encargado de la cuadrilla de Quiñones señaló “Nuestro grupo de operarios aquí en la Av. Abelardo Quiñones, así como del Terminal, prestan servicios en forma inagotable, sea en calor o lluvia, están presentes cumpliendo su performance con responsabilidad y tengo que presentar mi saludo y agradecimiento a la municipalidad de San Juan Bautista y en especial al señor alcalde Martín Arévalo Pinedo, porque es tal vez la única municipalidad que reconoce a los trabajadores del programa Trabaja Perú y ni un solo mes, deja de cumplir y estar al día en el pago a los trabajadores , eso es loable en las autoridades sanjuaninas, hacen una muy buena gestión “ declaró el Ing. Larry Díaz de Trabaja Perú.