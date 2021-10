Interactuaron digitalmente más de 150 participantes



La municipalidad de San Juan Bautista, mediante la subgerencia de desarrollo económico, en su constante propósito de insertar a los loretanos y especialmente a los jóvenes y emprendedores, en la innovación y componentes tecnológicos, que es lo que se vislumbra en la actualidad en el mundo de los negocios; la mañana del 29 de setiembre, de 9 a 11 am, realizó el Foro I Encuentro de Start Up Loretanas, con la finalidad de fomentar los emprendimientos de alto impacto innovador en la Región Loreto.

En esta temática de Emprendimientos Innovadores/Start Up, participaron como ponentes profesionales y reconocidos representantes de instituciones cooperantes con la MDSJB; Dr. Jorge Pérez Santillán, decano de la Facultad de Negocios UCP, Dra. Edelmira Ramírez Escobar del Centro de Capacitación de la Cámara de Comercio de Loreto, Administrador Martín Arévalo Pinedo, del equipo de desarrollo económico MDSJB, Magister Isaac Ocampo Yahuarcani , gerente general de INVENTALO y 2 jovenes profesionales de CREA CONSULTORES y ZEGEL IPAE, que compartieron experiencias interactuando sobre una temática en este Start Up que es innovación y componente tecnológico, en el enfoque actual del Internet y la cibernética.

La Licenciada Katherine Marrufo Sánchez, subgerente de desarrollo económico de la MDSJB y responsable del evento, subrayó “Este I Encuentro de Start Up Loretanas “ es un foro donde todos participan con sus experiencias innovadoras aplicables al nuevo enfoque tecnológico de la cibernética actual. Participaron 57 jovenes y emprendedores en el Google Nit y 112 en el Facebook en el mismo espacio y tiempo en Fan Page de la municipalidad de San Juan Bautista” señaló Katherine Marrufo Sánchez.