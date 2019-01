Que involucra a varios docentes de la jurisdicción de Loreto.

Tema fue denunciado hace tiempo y recién se conocen los resultados.

Lo trabajado fue dado a conocer al nuevo director regional de educación Luis Alfonso Pinedo Piña, a través del Oficio 001-2019 el último 3 de enero. Oficio firmado por el jefe (e) del área de secretaría administrativa Teodoberto Romero Saavedra.

El documento conteniendo la información en inicio fue enviado a Luis Reátegui, presidente de la comisión de revisión de títulos. “El trabajo en la Ugel/Tarapoto, sobre revisión de títulos del Instituto Superior Tecnológico Privado “María Parado de Bellido”, que se supone falsos, o de dudosa adquisición por parte de docentes de la jurisdicción de Iquitos.

Por lo que se conformó una comisión de revisión de títulos presidida por Luis Reátegui. El pasado 27 de noviembre de 2018 se entrevistaron con el Lic. Asdrubal Vela, director de la Ugel/Tarapoto, quien colaboró para el desarrollo de la misión de investigación.

Hubo una lista de titulados en “observación” entre ellos:

-Edwin Aquino Carrillo (administración), Ernestina Campos Alvarado (diseño de modas), Orieta Gonzales Ramírez (diseño de modas), Valentina Inga Vásquez (diseño de modas), Amalia Ibáñez Del Águila (Diseño de modas), Olga Lozano Olarte (Diseño de modas), Carmen Moreno Olivera (Diseño de modas), Edith Montalván Gómez (Diseño de modas).

-Celia Namuche Meléndez (Diseño de modas), Emérita Pezo Yay (Diseño de modas). Carmen Pacheco Ruiz (Diseño de modas), Bechi Panduro García (Diseño de modas), Liz Pinedo Shapiama (Diseño de modas). Teresa Quispe Olarte (diseño de modas), Lleny Ríos Arce (diseño de modas), Sara Rojas Guerra (diseño de modas), Denisith Reátegui Díaz (diseño de modas).

-María Ruiz Gama (diseño de modas), María Ruiz Putpaña (enfermería), Gloria Ríos Pezo (cosmética dermatológica), Jane Sánchez Rengifo, (cosmética dermatológica), Susana Sánchez Reátegui (diseño de modas), José Sandoval Flores (administración), Luz Mary Tupia Gonzales (diseño de modas) e Ynés Torres Flores (diseño de modas).

Luego de una verificación exhaustiva, la comisión arribó a algunas conclusiones serias, por decirlo de alguna forma.

“De la verificación efectuada se constató por los documentos antes mencionados (de todos los recabados) en el informe, que el Instituto de Educación Superior Tecnológico Privado “María Parado de Bellido” de Tarapoto-San Martín, desde el inicio de sus actividades NO está, Ni estaba autorizado para brindar servicios de educación a distancia o programas de extensión.

De la revisión de las autógrafas de los supuestos 25 títulos falsos, se determina lo siguiente:

-01 cumple con todos los requisitos que exige la norma legal. El título de la señorita Sánchez Reátegui Susana, se considera conforme.

-17 no cumplen con la presentación de sus certificados de estudios de secundaria, visados, que es un requisito imprescindible para el trámite de la titulación.

-24 no cumplieron con la presentación del informe de prácticas profesionales y el proyecto de factibilidad aprobado por un asesor, que son requisitos imprescindibles para el trámite de titulación.

-14 firmas de las solicitudes en trámite, no son las mismas que la del DNI de los titulados.

En el informe remarcan que el mencionado instituto superior de Tarapoto nunca tuvo filiales, ni anexos, ni brindó educación a distancia o programas por extensión. Es por ello que una de las preguntas básicas que les hicieron a los involucrados fue la siguiente: “¿En qué tiempo, espacio o momento, pudo asistir a clases presenciales en el ISTP “María Parado de Bellido”?

Por lo que en resumen señala la comisión de investigación:

“La unidad de gestión educativa de Tarapoto, a través del responsable del Registro de Grados y Títulos de ese entonces, inscribió y registró esos títulos, aun faltando algunos requisitos determinados por la normativa legal. Existe una supuesta transgresión considerada como “infracción muy grave” en el reglamento de la Ley de institutos y escuelas de educación superior, por parte del mencionado instituto actualmente con nuevo nombre: “Instituto de educación superior tecnológico privado “Autónomo del Oriente”.

Finalmente, el informe remarca claramente que los titulados mencionados; “deberán probar ¿cómo llegaron a titularse? Ya que en los “años de estudio”, se encontraban desarrollando sus actividades con normalidad en otro departamento, como profesores nombrados o contratados, lo cual está registrado en las Fichas Escalafonarias”.

Por lo que la comisión termina sugiriendo al nuevo director de educación Luis Pinedo Piña, que realice las acciones correspondientes a través del Ministerio Público a fin que se determine la sanción correspondiente. Situación muy compleja para muchos.