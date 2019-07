Saldrían 16 órdenes de prisión preventiva para exfuncionarios de UGEL-Datem del Marañón

Por haberse asignado millonarias sumas de dinero a sus cuentas personales.

Esa provincia y el resto de la región donde también se perpetraron esos ilícitos, empezará a sentir que la justicia tarda, pero llega.

La Oficina Regional de Control (San Martín), acaba de concluir con su auditoría desarrollada por varios años, teniendo en cuenta que la grave denuncia fue conocida en el año 2017, respecto a la lista de -ahora- ex funcionarios de la Ugel/Datem del Marañón, quienes de manera ilícita se habrían apropiado de casi 5 millones de soles de esa unidad de gestión educativa.

Según el órgano de control, el perjuicio encontrado sería alrededor de 04 millones 300 mil soles. La denuncia fue interpuesta en el 2017 ante el fiscal anticorrupción Dr. Paul Peralta Chota. Un documento sumamente importante, ejecutado por la Contraloría y debe ser muy preocupante y letal para los que estuvieron cogiendo el dinero destinado a mejorar la educación de esa provincia.

Preocupante y letal puesto que sería inminente que el despacho fiscal anticorrupción esté pidiendo ORDEN DE PRISIÓN PREVENTIVA para 16 ex funcionarios de esa Ugel, es decir contra los que tuvieron mayor responsabilidad. Pues hay que recordar, que fueron 28 los denunciados en principio.

Se acusa a los principales imputados del delito de peculado doloso agravado, un ilícito qué según el Nuevo Código Penal, es de no menor de 8 y no mayor de 12 años de prisión efectiva.

Los ahora ex funcionarios, pretendieron y lograron sacar montos millonarios de la Ugel Datem, a través de mecanismos con apariencia de bonificaciones extraordinarias. A través de descuentos judiciales que no existían formalmente, se asignaban montos que oscilaban entre 5, 10 mil, 300 mil, 400 mil y otros de hasta 800 mil soles. Los principales involucrados, quienes tuvieron los altos cargos, así como los que autorizaban los pagos.

(Luz Marina Herrera L).