En última audiencia estuvieron presentes los dos ex presidentes regionales; Yván Vásquez, como testigo y Robinson Rivadeneyra, como imputado

Próxima audiencia sigue mañana a las 3 y 15 de la tarde

Todas las partes desean que el juicio no se vuelva a quebrar

La actual sala penal liquidadora presidida por el Dr. Carlos Amoretti Martínez e integrada por la Dra. Carol Retiz y el Dr. Christian Rojas, está siendo proactiva en uno de los casos más investigados en la Corte Superior de Justicia de Loreto, como es el caso “Mercado Modelo” cuya buena pro y firma de contrato se hizo en los últimos días de gestión del ex presidente regional Robinson Rivadeneyra.

Lo que demandaría un poco más de tiempo, sería la pericia que está solicitando la sala penal liquidadora, aunque se ha indicado que no es contundente para el fallo final, pero sí es necesaria para clarificar el panorama puesto que existe una pericia de parte de uno de los acusados, así como otra del Ministerio Público.

Faltando esperar por lo que arroje la pericia del poder judicial, por lo que el perito encargado a quien le tomaron juramento en audiencia anterior; debe hacer gala de una honradez y honestidad a “prueba de balas”. Además de imprimirle celeridad a su trabajo para que el caso concluya en este año 2018 y no corra el –también- posible sexto quiebre en su investigación.

AUDIENCIA ANTERIOR.

Participaron dos testigos solicitados por el abogado Jorge Tacuri, el ex asesor de Robinson Rivadeneyra, Jorge Morante Figari y el ex presidente regional Yván Vásquez. Ambos estuvieron a la hora indicada. Tres fiscales se han unido para hacer las interrogantes y repreguntas a los involucrados. El Dr. Mario Gallo Zamudio, Dr. Julio Arriarán y el joven fiscal titular Gustavo Alvarado Díaz, quien en más de una oportunidad hizo ver a la sala penal que las preguntas del abogado de Rivadeneyra, se estaban saliendo del cuadro de la investigación penal.

Hay que recordar que el caso del mercado modelo lleva años en investigación y que es preciso que por fin concluya por bien de todas las partes involucradas y por justicia con aquellos que se han visto sumamente perjudicados con la no construcción del mercado cuyo terreno actualmente es un centro de acopio de basura y casa de gallinazos y roedores.

El abogado Jorge Tacuri, interrogó al primer testigo Jorge Morante. Le mencionó si era real que desde junio del 2005 los gobiernos regionales no podían llevar adelante convenios con la OEI, como el del mercado que se hizo en el año 2006. Respondió que no porque hubo una modificación a la norma y que sí estaba permitido.

En cuanto al aumento del valor referencial expresó que todo ello se ve en las bases y que en ese caso también existían las bases integradas, donde se pudo ver ese punto. Ante la extensión en las respuestas del ex asesor Morante Figari, actual asesor del congresista Juan Carlos Del Águila, quien era alcalde de Maynas cuando ocurrió el asunto del mercado modelo; el doctor Amoretti Martínez, se pudo firme.

“Usted está hablando de las normas si proceden o no y eso es otra cosa, y eso se va a merituar en su momento, acá lo que se está viendo es si hubo o no hubo colusión. El centro de la investigación es la intervención que se tuvo en el contrato” mencionó el presidente de la sala penal.

Continuó el abogado Tacuri, indicando que si era ilegal que se haya tocado dinero del 12% del canon que iba a los créditos agrarios para esa obra. Morante, respondió que no porque al mercado modelo llegaban productores agrícolas a vender sus productos (sic). Entonces hacer una infraestructura adecuada para ese propósito, tenía relación.

Luego le preguntó si tenía conocimiento de la deshabilitación de la viabilidad del proyecto del mercado modelo, días antes que se firmara el contrato. El testigo respondió que ahí tuvieron gran responsabilidad los del ministerio de Economía y Finanzas, quienes incluso debieron ser denunciados por el ministerio público por usurpación de funciones porque a ellos ya no les correspondía deshabilitar nada. Había pasado la etapa de pre-inversión.

LLEGARON LAS PREGUNTAS DEL FISCAL

Gustavo Alvarado, le preguntó al testigo Jorge Morante, qué si había conferenciado con su actual jefe Juan Carlos Del Águila, antes de venir al juicio oral, puesto que también se le había notificado en su casa para que se haga presente y no había acudido. Y, además, fue el alcalde de Maynas en el 2006 cuando ocurrieron los hechos.

El testigo expresó que no. Agregó que el caso ya se había visto hace años y que varios otros estaban implicados, pero cuando pasó por el fiscal Enrique Pinedo Meza, éste lo había archivado completamente. También cuando estuvo por el juzgado de la jueza Edna Romero. Y que quien había impulsado toda esa investigación con una serie de presuntos delitos en el marco de la OEI, había sido el ex congresista Mario Peña Angulo (ya fallecido).

Se le insistió que se centre en el caso. “¿Sabía usted que el 27 de diciembre 2006 se firmó el contrato y recién el 28 de diciembre de 2006, Víctor Perea, dio a conocer que los documentos para firmar ese contrato estaban listos?” preguntó el fiscal, haciéndole decir su verdad al testigo.

“Yo NO participé en el caso” mencionó el ex asesor de Robinson. “¿Y entonces cuál es la pertinencia de su participación en este juicio?” respondió el fiscal medio molesto. Igualmente le respondió al doctor Amoretti.

“Yo recién me enteré de lo ocurrido el 29 de diciembre de 2006, no estuve muy vinculado al caso porque yo estaba viendo lo de los arbitrajes y frente a los pocos días que faltaban, tenía que dejar todo en orden. Yo estuve en el convenio marco con la OEI en el 2004 luego ya no participé” mencionó.

INTERROGARON AL EX PRESIDENTE YVÁN VÁSQUEZ

Tomó juramento ante los magistrados y empezó a responder. Expresó que recién en marzo del año 2007 se vio la posibilidad de una addenda en cuanto al tema del mercado modelo porque recién en ese mes se suscribió el acta de transferencia con el gobierno anterior.

“No se hizo nada antes porque no contábamos con los elementos necesarios para adentrarnos en el caso. Todo esto es un hecho atípico. Prácticamente recibimos una mesa coja, por un lado, estaba la deshabilitación de la viabilidad del proyecto y por otro, estábamos con un contrato firmado. Había dos opciones, declarar nulo el contrato o seguir adelante. Seguir adelante era imposible porque era un proyecto deshabilitado.

Se quiso hacer un puente con el contratista para que se abstenga de las penalidades y darle un plazo a la municipalidad de Maynas para que levante las observaciones que mandaba el ministerio, a partir de ahí que se construya la obra. La obligación de levantar las observaciones al 100% era de la municipalidad de Maynas, todo antes que el contratista demandara con las indemnizaciones. Para dar tiempo al levantamiento de las observaciones se firmó la addenda, no recuerdo qué observaciones hacían.

Estábamos atados de manos. Recién en diciembre de 2007 se declara la nulidad del contrato ante el no levantamiento de observaciones. Respecto a los arbitrajes planteados no tengo conocimiento, salvo lo comunicado por el ente correspondiente” respondió.

Carlos Amoretti, le preguntó si le parecía una celeridad grande el hecho que el 27 se firme un contrato, que el 28 tengan los documentos y que el 29 de diciembre 2006 el dinero ya esté en OEI para que el 4 de enero se pague a la contratista.

“Pienso que sí, que debieron hacer un pare y no continuar el proceso ya que había una comunicación en la que se indicaba que el proyecto estaba deshabilitado. La celeridad es buena, pero cumpliendo con toda la normativa legal. Debieron hacer un alto hasta que la municipalidad levante las observaciones y de ahí continuar” concluyó Vásquez.

La próxima audiencia será mañana martes 13 de noviembre a las 3 y 15 de la tarde.