Sala Penal de Apelaciones declaró Nula sentencia del caso CNI en todos sus extremos

Caso CNI se va a nuevo juicio oral debido a que sentencia no fue bien motivada.

Ayer a las 2 y 30 de la tarde la Sala Penal de Apelaciones integrada por los magistrados Aldo Atarama, Manuel Humberto Guillermo y Reynaldo Cajamarca; resolvieron declarar la NULIDAD EN TODOS SUS EXTREMOS de la sentencia dada al caso CNI. Caso donde en anterior fallo absolvían a dos de los imputados, Blas Ríos y Pedro Gil. Condenando a pena suspendida a los otros dos, Yván Vásquez y Luis Luna.

Frente a la decisión narrada el ministerio público apeló. El sustento de la apelación estuvo a cargo del fiscal superior Gustavo Alvarado Díaz, a su lado el Dr. Julio Arriarán. Gustavo Alvarado, hizo una exposición de por sí convincente, respaldándose en documentos y normativa legal para deshacer la mala sentencia dictada contra los acusados. Y lo logró.

Los miembros de la SPA de la Corte de Justicia de Loreto, hizo caso a lo solicitado por el ministerio público, declarando la NULIDAD total de la anterior sentencia. Incluso, los dos imputados que habían sido absueltos, tendrán que ir a un nuevo juicio oral. Esto porque la anterior jueza no había motivado, no había fundamentado sustancialmente y de acuerdo al nuevo código procesal penal, su sentencia.

Todo vuelve al juzgado ahora a cargo del Dr. Javier Rubio Zavaleta, mientras que la fiscal Audrey Lachi, tendrá que reforzar su teoría para obtener mejores logros en la futura sentencia.

Y cuenta con ellos, porque ahora que varios ex asociados del CNI han estado siguiendo el juicio ante la SPA, están manifestando que desean ser testigos en el próximo juicio que los perjudicó, según ellos, al no haber tenido amplio conocimiento de lo que iba a ocurrir con la transformación del CNI.

“Ahora nos hemos enterado del profundo dañó que le hicieron al CNI que es del pueblo de Loreto, ahora hemos entendido todo y estaremos muy expectantes al próximo juicio” señalan.

Un caso emblemático que la población sigue de cerca, bien por la decisión de la SPA al declarar la nulidad de todo lo actuado en anterior juicio, dando la posibilidad que se desarrolle un nuevo juicio oral, de manera profesional y transparente. Queda aún conocer la fecha y hora del nuevo juicio.