EDICTO

SALA PENAL LIQ. (EN ADICION 2SPA) – Sede Central

EXPEDIENTE: 03065-2010-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PÚBLICO: PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA

IMPUTADO: TANGOA MARICHI, GABRIEL

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: ELCHCH ELCHCH, ELCHCH

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y NUEVE

Iquitos, diecisiete de mayo Del Año dos mil veintidós.

DADO CUENTA de autos; y se advierte que mediante Resolución Administrativa N° 0506-2022-PJ/CSJLO-P, se designa al Magistrado JULIO CESAR MODESTO DÁVILA como Juez Superior Supernumerario de la Segunda Sala Penal de Apelaciones en adición Liquidadora de Loreto; en tal sentido, la norma procesal teniendo en cuenta el principio de inmediación procesal, permite que el Juez sustituto continúe con el proceso y lo faculta a repetir o no la audiencia; sin embargo cuando los abogados de las partes haciendo uso del derecho legítimo de defensa, solicitan el uso de la palabra, resulta evidente que si el informe oral se ha realizado ante otro Magistrado el Juez sustituto no puede impedir que los letrados expongan oralmente ante él las razones que tienen en defensa de sus patrocinados, conforme se establece en Cas. N° 3524-200-Lima, El peruano, 31-07-2001, p.7439. Por lo expuesto y a fin de no vulnerar el derecho a la defensa de las partes, corresponde notificar el avocamiento al conocimiento de las partes procesales, en tal sentido. TÉNGASE por avocado al conocimiento de la presente causa al referido Magistrado. SUSCRIBIENDO la presente la señora relatora por vacaciones de la secretaria de Sala y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ. Para asegurar la notificación, se dispone se notifique a las partes, vía edicto web y penal, por intermedio del Diario Oficial “La Región”, cuyas publicaciones deberán ser insertadas al expediente, bajo responsabilidad; hágase saber, con citación.

Iquitos, 17 de Mayo del 2022

V-3(18,19 y 20)