SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00439-2012-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

APODERADO: BACA DE NUÑEZ, MARIA MARGARITA MADRE DE LA MENOR AGRA

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA,

IMPUTADO: MACEDO NIGRO, PIERO ALEJANDRO

DELITO : ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: NUÑEZ BACA, SOFIA MARGARITA.

EDICTO PENAL

RESOLUCIÓN NÚMERO VEINTINUEVE

Iquitos, diez de julio del año dos mil diecinueve.

1. REPROGRAMESE JUICIO ORAL en la causa seguida contra PIERO ALEJANDRO MACEDO NIGRO por el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, en su modalidad de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado el inciso 1 del segundo párrafo del artículo 189° concordante con el artículo 188° del Código Penal (vigente al momento de la comisión de los hechos), en agravio de SOFIA MARGARITA NUÑEZ BACA. 2. SEÑALARON como fecha y hora para la realización de la Audiencia Pública de Juzgamiento Oral del acusado PIERO ALEJANDRO MACEDO NIGRO, para el día MIERCOLES VEINTITRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, en la Sala de Audiencias de la Sala Penal Liquidadora de Loreto, ubicada en Av. Grau N° 720-Iquitos- Tercer Piso, debiéndose notificar la presente resolución a todas las partes procesales, realizándolo de manera obligatoria al siguiente; 3. Acusado PIERO ALEJANDRO MACEDO NIGRO, quien domicilia en: PASAJE CUZCO N° 310-SAN ANTONIO-IQUITOS / JR. PUTUMAYO 911-IQUITOS; sin perjuicio de notificarlo por edicto web y edicto penal. 4. JOSE N. JARA MARTEL y CARLOS A. TORRES MACEDO, abogados en conjunto de PIERO ALEJANDRO MACEDO NIGRO, en la CASILLA ELECTRÓNICA N° 66332, requiriendo a los referidos abogados que por su intermedio, coadyuve para que su patrocinado concurra a la audiencia en la fecha y hora programada; 5. REQUERIR al acusado PIERO ALEJANDRO MACEDO NIGRO, ha concurrir a la fecha y hora señalada en la presente resolución para el inicio de juicio oral, bajo apercibimiento de ser declarados REO CONTUMAZ y de variarse su comparecencia por la de DETENCIÓN, disponiéndose su búsqueda, captura y posterior internamiento al penal en caso de inconcurrencia. 6. REQUIRIERON al acusado PIERO ALEJANDRO MACEDO NIGRO, que deberá concurrir conjuntamente con su abogado de su libre elección, bajo apercibimiento que en caso este último no concurra a la audiencia, la misma se realizará con intervención del letrado de la Defensoría Pública. 7. DISPONGASE cursar oficio a la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, a efectos de que designe defensor público, sin perjuicio de notificar al abogado Javier Edmundo Moya Ibáñez, defensor público adscrito a esta Sala Penal; 8. Dispusieron notificar al representante del Ministerio Público, para lo cual deberá observar el rol de turno para la notificación respectiva. 9. MANDARON se oficie a las entidades pertinentes a fin de recabar los antecedentes penales, policiales e informe razonado del domicilio y lugar de trabajo, y la ficha de la RENIEC del acusado PIERO ALEJANDRO MACEDO NIGRO, los mismos que deberán ser agregados a los autos; 10. EXHORTARON al representante del Ministerio Público, en cuanto a los testigos solicitados deberán coadyuvar para su notificación y comparecencia en su oportunidad a la sala de audiencia.

S.S. DEL PIELAGO CARDENAS

AMORETTI MARTÍNEZ.

V-3(11,12 y 13)

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 02716-2009-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: ARIRAMA HUAYMANA, CESAR ALBERTO

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR (ENTRE 14 AÑOS Y MENOS DE 18 AÑOS)

ARIRAMA HUAYMANA, CESAR ALBERTO

AGRAVIADO: PHJL,

EDICTO PENAL

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y UNO

Iquitos, diez de julio del año dos mil diecinueve.

REPROGRAMESE JUICIO ORAL, en la presente causa, seguida contra CÉSAR ALBERTO ARIRAMA HUAYMANA, por el Delito Contra La Libertad Sexual en la modalidad de VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD, en agravio de la menor de iniciales P.H.J.L. 1) SEÑÁLESE como nueva fecha para la realización de la Audiencia Pública de Juzgamiento Oral del acusado CÉSAR ALBERTO ARIRAMA HUAYMANA, para el día LUNES VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS OCHO Y TREINTA DE LA MAÑANA, la misma que se realizará en la Sala de audiencias de la Sala Penal Liquidadora, en Av. Grau N° 320-3er piso- Iquitos; citándose a: 2) Acusado CÉSAR ALBERTO ARIRAMA HUAYMANA, a quien se le deberá notificar en CALLE PASAJE SIVINA S/N, ULTIMA CUADRA CENTRO POBLADO DE SANTA CLARA DE NANAY-RIO NANAY; y existiendo devoluciones de cédulas; además se le deberá notificar por edicto penal, edicto web y edicto radial (3 veces en la emisoria La Voz de la Selva), prescindiendo de notificar en Calle Echenique N° 563, y Calle Alfonso Ugarte 947, por cuanto a la fecha, ya no lo patrocinan y han subrogado al abogado. 3) REQUERIR al acusado CÉSAR ALBERTO ARIRAMA HUAYMANA, ha concurrir a la fecha y hora señalada en la presente resolución para el inicio de juicio oral, bajo apercibimiento de ser declarado reo contumaz y de variarse su comparecencia por la de detención y disponerse su búsqueda, captura y posterior internamiento al penal en caso de inconcurrencia. 4) REQUIRIERON al referido acusado, que deberá concurrir conjuntamente con su abogado de su libre elección, bajo apercibimiento que en caso este último no concurra a la audiencia, la misma se realizará con intervención del letrado de la Defensoría Pública. DISPONGASE cursar oficio a la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, a efectos de que designe defensor público, sin perjuicio de notificar al abogado Javier Edmundo Moya Ibáñez, defensor público adscrito a esta Sala Penal; MANDARON se notifique a la Agraviada, a fin de tener conocimiento de la reprogramación de la presente audiencia; MANDARON se oficie a las entidades pertinentes a fin de recabar los antecedentes penales, policiales e informe razonado del domicilio y lugar de trabajo, y la ficha RENIEC del acusado, los mismos que deberán ser agregados a los autos; MANDARON se oficie al Instituto de medicina legal a fin de que designe a los profesionales respectivos para la realización de una evaluación psicológica en la persona del acusado a fin de establecer su perfil sexual; MANDARON se notifique a la persona de CHELY HUAYUNGA CANAQUIRI quien es madre del menor agraviado, a fin de que narre sobre los hechos investigados, en AA.HH. 31 de Mayo, Lote 07-Carretera Zungarococha-Distrito de San Juan bautista; con conociendo del señor Fiscal. Asimismo, CUMPLAN los abogados de las partes en el término de cinco días, con señalar domicilio procesal electrónico, bajo apercibimiento multa no mayor de 10 URP, en caso de incumplimiento. REQUIERASE al Jefe de la Oficina de Notificaciones, la devolución de la cédula de notificación de la resolución veintinueve dirigida al procesado, para determinar responsabilidades. Interviniendo los señores Jueces Superiores que integran esta Sala Penal. Con voto en discordia del Magistrado Del Rosario Cornejo.

SS. DEL PIELAGO CARDENAS.

AMORETTI MARTINEZ.

V-3(11,12 y 13)