SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00126-2008-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: FACHIN MOZOMBITE, JACKSON

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: N. G. S.

EDICTO PENAL

RESOLUCIÓN NÚMER TREINTA Y NUEVE.

Iquitos, veintiséis de junio del dos mil diecinueve.

2) PROGRAMESE fecha y hora para el inicio del JUICIO ORAL en la presente causa, la misma que se realizará el día JUEVES CINCO DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM), en la Sala de Audiencias de reos en cárcel del Establecimiento Penal de Varones de esta ciudad, debiéndose notificar al acusado JACKSON FACHIN MOZOMBITE, en este acto de manera personal la presente resolución; sin perjuicio de REQUERIRSELE designe a su abogado defensor y señale domicilio procesal a fin de que sea notificado con las futuras resoluciones que recaigan del presente proceso. 3) DISPONGASE cursar oficio a la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, a efectos de que designe defensor público del referido acusado, sin perjuicio de notificar al abogado Javier Edmundo Moya Ibáñez, defensor público adscrito a esta Sala Penal. 4) MANDARON se oficie al Director del referido establecimiento penitenciario, a fin de que disponga el traslado del referido encausado a la Sala de audiencias del mismo, con su respectivo custodio policial en la fecha y hora de la realización del acto oral, 5) REQUIRIERON al acusado JACKSON FACHIN MOZOMBITE comunicar sobre la realización de la audiencia a su abogado defensor de su libre elección, a efectos de que concurra, de no hacerlo se seguirá con el defensor público adscrito a este Colegiado. 6) MANDARON se OFICIE a los entes pertinentes a fin de recabar los antecedentes penales, judiciales, ficha de la RENIEC del acusado, los mismos que deberán ser agregados a los autos. 7) ORDENARON se DÉJE sin efecto cualquier orden de captura que pudiera existir en contra del procesado en mención por los hechos materia del presente proceso, CURSANDOSE los oficios correspondiente para dicho fin. 8) DISPUSIERON notificar al representante del Ministerio Público, para lo cual deberá observar el rol de turno para la notificación respectiva. 9) MANDARON se notifique a la agraviada N.G.S., en su domicilio permanente señalado en autos a fojas 16, Pasaje Cahuide K-1 Iquitos, sin perjuicio de notificarse mediante edicto web y edicto penal en el Diario La Región, a fin de que concurra a la audiencia programada y rinda su declaración sobre los hechos denunciados, así como se practique un examen de odontograma, para lo cual se deberá cursar el Oficio al Instituto de Medicina Legal para dicho fin en su debida oportundiad. 10) Interviniendo los señores Magistrados DEL PIELAGO CARDENAS, DEL ROSARIO CORNEJO y AMORETTI MARTINEZ integrantes de esta Sala Penal. NOTIFÍQUESE –

S.S. DEL PIELAGO CARDENAS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTINEZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00153-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: AREVALO RUBIO, SHACK Y OTROS

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: RIOS LOZANO, MARIO Y OTRO.

EDICTO PENAL

AUTO FINAL Y DE ENJUICIAMIENTO

RESOLUCIÓN NÚMERO DIEICISIETE

Iquitos, veintidós de agosto Del dos mil diecinueve.

DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO, en ese sentido: HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL, por el DELITO CONTRA EL PATRIMONIO, en su modalidad de ROBO AGRAVADO, previsto y sancionado en el inciso 1, 2, 3, y 4 del primer párrafo del artículo 189° concordante con el artículo 188° del Código Penal, en agravio de DARWIN GRANDEZ RUIZ y MARIA VELMIRA RIOS LOZANO; en contra de los siguientes acusados: a) SHAK AREVALO RUBIO, con Documento de Identidad N° 44421345, con domicilio en calle Tarapaca N° 1226-Nauta, Peruano, natural de Nauta- Provincia de Maynas – Departamento de Loreto, nacido el 30 de junio de 1987, soltero, con grado de instrucción secundaria completa, hijo de don Miguel y de doña Hilda Irene. b) JOSE LUIS ARIMUYA UPARI, con Documento de Identidad N° 05710553, con domicilio en Calle Marañon N° 264-Nauta, Peruano, natural de Nauta- Provincia de Maynas – Departamento de Loreto, nacido el 13 de abril de 1971, soltero, con grado de instrucción secundaria completa, hijo de don José Manuel y de doña Andrea. 1) SEÑALARON como fecha y hora para la realización de la Audiencia Pública de Juzgamiento Oral de los acusados SHAK AREVALO RUBIO y JOSE LUIS ARIMUYA UPARI, para el día MIERCOLES VEINTITRES DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS NUEVE Y TREINTA DE LA MAÑANA (09:30 AM), en la Sala de Audiencias de la Sala Penal Liquidadora de Loreto, ubicada en Av. Grau N° 720-Iquitos- Tercer Piso, debiéndose notificar la presente resolución a todas las partes procesales, realizándolo de manera obligatoria al siguiente; 2) Acusado SHAK AREVALO RUBIO, quien domicilia en: Calle Ramírez Hurtado N° 815-Iquitos, calle Tarapaca N° 1226-Nauta y Pz. Pinglo 144 Dpto. 202 ED 1 GP 2-Distrito de San Borga-Lima-LIma; sin perjuicio de notificarlo a su CASILLA ELECTRÓNICA N° 41106; y notificarlo por edicto radial, web y penal. 3) Acusado JOSE LUIS ARIMUYA UPARI, quien domicilia en: Calle Marañon N° 264-Nauta, Av. Del Ejército N° 1251-Iquitos; sin perjuicio de notificarlo a su CASILLA ELECTRÓNICA N° 67628; sin perjuicio de notificarlo por edicto radial, web y penal. 4) REQUERIR a los acusados SHAK AREVALO RUBIO y JOSE LUIS ARIMUYA UPARI, ha concurrir a la fecha y hora señalada en la presente resolución para el inicio de juicio oral, bajo apercibimiento de ser declarados REO CONTUMAZ y de variarse su comparecencia por la de DETENCIÓN, disponiéndose su búsqueda, captura y posterior internamiento al penal en caso de inconcurrencia. 5) REQUIRIERON a los acusados SHAK AREVALO RUBIO y JOSE LUIS ARIMUYA UPARI, que deberá concurrir conjuntamente con su abogado de su libre elección, bajo apercibimiento que en caso este último no concurra a la audiencia, la misma se realizará con intervención del letrado de la Defensoría Pública. 6) DISPONGASE cursar oficio a la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, a efectos de que designe defensor público, sin perjuicio de notificar al abogado Javier Edmundo Moya Ibáñez, defensor público adscrito a esta Sala Penal; 7) Dispusieron notificar al representante del Ministerio Público, para lo cual deberá observar el rol de turno para la notificación respectiva. 8) ADMITIR los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, en su dictamen Fiscal de folios 216/231; de folios 319/323. 9) MANDARON diligenciar y notificar a los órganos de prueba de carácter personal solicitado por el Ministerio Público para actuarse en juicio oral: Efectivícese la visualización del video que presentó la parte agraviada, la cual obra a folios 84, debiendo contar con la presencia de los agraviados Darwin Grández Ruiz y María Velmira Ríos Lozano. Se efectué una valoración sobre los daños sufridos por el agraviado, en esta circunstancias el representante del Ministerio Público deberá precisarlo. Recábese la declaración instructiva del procesado SHAK ARÉVALO RUBIO. Recábese la declaración de la agraviada MARÍA VELMIRA RÍOS LOZANO (quien domicilia en Calle Jirón N° 228 Nauta ó Calle tarapaca S/N- Distrito de Nauta-Loreto-Loreto), a fin de que detalle los hechos que ocurrieron. Recábese la declaración testimonial de MARÍA MIGUELINA REÁTEGUI PEÑA (quien domicilia en Calle Ayacucho N° 102 o 134-Nauta ó Nauta C Ayacucho 102-Distrito de Nauta-Loreto-Loreto), con la finalidad de que brinde precisiones sobre la realización de los hechos delictivos que realizaron los procesados. EXHORTARON al representante del Ministerio Público, en cuanto a los testigos: Cumpla con brindar su dirección actual para notificarlos; sin perjuicio de que para todos sus testigos u órgano de prueba de carácter personal coadyuve para su notificación y comparecencia en su oportunidad a la sala de audiencia. MANDARON se oficie a las entidades pertinentes a fin de recabar los antecedentes penales, policiales e informe razonado del domicilio y lugar de trabajo, y la ficha de la RENIEC de los acusados SHAK AREVALO RUBIO y JOSE LUIS ARIMUYA UPARI, los mismos que deberán ser agregados a los autos. Suscribiendo los señores Jueces Superiores que suscribe. Siendo Ponente AMORETTI MARTINEZ. Notificándose.

S.S. DEL PIELAGO CARDENAS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTÍNEZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00432-2009-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA DE MAYNAS,

TESTIGO: DEL AGUILA MOZOMBITE, ADIRSON

PANDURO RENGIFO, HERLES

IMPUTADO: PANDURO CURITIMA, RENY

DELITO: INFANTICIDIO

MACEDO CAMACHO, FELIX

DELITO: ASESINATO

AGRAVIADO : LA SOCIEDAD,

EDICTO PENAL

AUTO DE ENJUICIAMIENTO

RESOLUCIÓN NÚMERO OCHENTA Y TRES

Iquitos, veintisiete de agosto Del dos mil diecinueve.

DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO, en ese sentido: HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL, por el DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD – PARRICIDIO, previsto y sancionado el artículo 107° del Código Penal (vigente al momento de los hechos), en agravio de su hija recién nacida de 38 semanas de gestación, sexo femenino; teniendo la calidad de autora mediata, contra la acusada: a) RENY PANDURO CURITIMA, con Documento de Identidad N° 45770377, con domicilio en Calle Abtao N° 571-Iquios, Peruana, natural de Iquitos, nacida el 26 de octubre de 1981, soltera, con grado de instrucción secundaria completa, hijo de don José Mamerto y de doña Emma. DICTAR AUTO DE ENJUICIAMIENTO, en ese sentido: HABER MÉRITO PARA PASAR A JUICIO ORAL, por el DELITO CONTRA LA VIDA, EL CUERPO Y LA SALUD – ASESINATO POR LUCRO, previsto y sancionado en el inciso 1 del artículo 108° del Código Penal (vigente al momento de los hechos), en agravio de su hija recién nacida de 38 semanas de gestación, sexo femenino; teniendo la calidad de autor mediato, contra el acusado: b) FELIX MACEDO CAMACHO, con Documento de Identidad N° 05289097, con domicilio en Calle García Sáenz N° 130-Iquitos, Peruano, natural de Arequipa, nacida el 13 de agosto de1947, Divorciado, con grado de instrucción Superior completa, ocupación Gineo Obstetra, hijo de don Eleuterio y de doña Vicentina. 1) SEÑALARON como fecha y hora para la realización de la Audiencia Pública de Juzgamiento Oral de los acusados RENY PANDURO CURITIMA y FELIX MACEDO CAMACHO, para el día LUNES SIETE DE OCTUBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE, A HORAS NUEVE DE LA MAÑANA (09:00 AM), en la Sala de Audiencias de la Sala Penal Liquidadora de Loreto, ubicada en Av. Grau N° 720-Iquitos- Tercer Piso, debiéndose notificar la presente resolución a todas las partes procesales, realizándolo de manera obligatoria al siguiente; 2) Acusado RENY PANDURO CURITIMA, quien domicilia en: Calle Abtao N° 571-Iquios, Calle Sánchez Cerro N° 478-AA.HH. Cardozo- Distrito de Belén; sin perjuicio de notificarlo por edicto web y penal. 3) Acusado FELIX MACEDO CAMACHO, quien domicilia en: Calle García Sáenz N° 130-Iquitos y en la Casilla N° 259 de la Oficina de Notificaciones; sin perjuicio de notificarlo por edicto web y penal. 4) REQUERIR a los acusados RENY PANDURO CURITIMA y FELIX MACEDO CAMACHO, ha concurrir a la fecha y hora señalada en la presente resolución para el inicio de juicio oral, bajo apercibimiento de ser declarados REO CONTUMAZ y de variarse su comparecencia por la de DETENCIÓN, disponiéndose su búsqueda, captura y posterior internamiento al penal en caso de inconcurrencia. 5) REQUIRIERON a los acusados RENY PANDURO CURITIMA y FELIX MACEDO CAMACHO, que deberá concurrir conjuntamente con su abogado de su libre elección, bajo apercibimiento que en caso este último no concurra a la audiencia, la misma se realizará con intervención del letrado de la Defensoría Pública. 6) DISPONGASE cursar oficio a la Defensoría Pública del Ministerio de Justicia, a efectos de que designe defensor público, sin perjuicio de notificar al abogado Javier Edmundo Moya Ibáñez, defensor público adscrito a esta Sala Penal; 7) Dispusieron notificar al representante del Ministerio Público, para lo cual deberá observar el rol de turno para la notificación respectiva. 8) ADMITIR los medios de prueba ofrecidos por el Ministerio Público, en su dictamen Fiscal de folios 870/879. 9) MANDARON diligenciar y notificar a los órganos de prueba de carácter personal solicitado por el Ministerio Público para actuarse en juicio oral: Se cite al Médico Legista HUGO EDWIN AROTAYPE LINO (notificándolo en Calle Leticia 621-Iquitos), quien llevó a cabo la necropsia sobre el cadáver del recién nacida, a efectos de mejor ilustración. Se cite al Médico Legista MANUEL PINTO MAMANI (debiendo notificarlo a Medicina legal sin perjuicio de notificarlo por intermedio del Colegio Médico, quien hizo el reconocimiento médico legal a la procesada Reny Panduro Curitima, a efectos de mejor ilustración. Recábese la declaración del testigo ADIRSON DEL AGUILA MOZOMBITE (quien domicilia en calle 20 de diciembre Mz. Ñ, Lote 8 – AA.HH. “El Triunfo”-Distrito de Belén), testigo que encontró el cadáver de la recién nacida. Recábese la declaración del testigo HERLES PANDURO RENGIFO (quien domicilia en calle Sánchez Cerro N° 478-Cardozo-Distrito de Belén), persona que arrojo el cadáver de la recién nacida. Notificándose.

S.S. DEL PIELAGO CARDENAS.

DEL ROSARIO CORNEJO.

AMORETTI MARTÍNEZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00019-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: VELA VARGAS, FERNANDO EINOR

PACAYA MANUYAMA, JAVIER SEGUNDO

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: SUBGERENCIA REGIONAL DE LORETO,

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTITRES

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 128-2019-MP-2ºFSP-LORETO, el mismo que integra el Dictamen Superior N° 397-20148, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. Debiendo poner de conocimiento a la Fiscalía que corresponda de acuerdo al rol de turno. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00027-2017-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADOS: ALVAREZ COBOS, LUIS FELIPE

CHOTA RODRIGUEZ, HENRY IVAN

MOREY SIBINA, CARLOS ANTONIO

NAVARRO DOSANTOS, RENE

SIAS PACAYA, FELIX RUBEN

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO-NAUTA

RESOLUCIÒN NÙMERO DIECIOCHO

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 125-2019-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. Debiendo poner de conocimiento a la Fiscalía que corresponda de acuerdo al rol de turno. Al escrito N° 9320-2019, presentado por Carlos Antonio Morey Sibina, estando a lo que indica: Téngase por designado como abogado defensor al letrado Patricia Magaly García Reátegui con Registro CAL N° 808, y por señalado domicilio procesal en Calle Internacional N° 219-Belén, lugar donde se le deberá notificar. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00028-2017-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADOS: PEREZ RUBIO, MERLITA

RUIZ TUESTA, CESAR

SOLSOL PAIMA, JEN CARLOS

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO : LSLP LSLP, LSLP.

RESOLUCIÒN NÙMERO DIECISIETE

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 16-2019-MP-3ºFSPA-LORETO, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00077-2006-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: PAREDES VELASQUEZ, LLORI

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO : L.S.S.

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y NUEVE

Iquitos, dieciocho de julio Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 102-2019-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para emitir la resolución que corresponde, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00128-2016-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: RODRIGUEZ NUÑEZ, SEGUNDO EUSEBIO

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MENOR DE 10 AÑOS)

AGRAVIADO : GVR Y IVR GVR Y IVR, GVR Y IVR.

RESOLUCIÒN NÙMERO QUINCE

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 116-2019-MP-2ºFSP-LORETO, el mismo que Integra y aclara el Dictamen N° 37-2019; estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00130-2009-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: DONAYRE CHAVEZ, ANGEL RAFAEL

DELITO: PECULADO DOLOSO

AGRAVIADO : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEVAS,

RESOLUCIÒN NÙMERO CUARENTA Y CINCO

Iquitos, siete de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 10911-2019-MP-2ºFSP-LORETO, que aclara el Dictamen N° 292-2018, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. Al escrito N° 7845-2019, presentado por Carlos Felix Mercado Pérez, estando a lo que indica que solicita la devolución por concepto de pago de caución, a l respecto: Resérvese su pedido hasta pronunciarse sobre el objeto civil. SUSCRIBIENDO al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00184-2013-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: VASQUEZ COBOS, CESAR AUGUSTO Y OTROS

DELITO: COLUSIÓN

AGRAVIADO: SEOPA TAMANI, LIDENIA Y OTROS

RESOLUCIÒN NÙMERO SETENTA Y OCHO

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 132-2019-MP-2ºFSP-LORETO, el mismo que retira acusación del Dictamen N° 243-2016, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00208-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: TERCERA FISCALIA SUPERIOR PENAL DE LORETO,

PROCURADOR PUBLICO: PROCURADURIA PUBLICA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL MIDI,

IMPUTADOS: ALVAREZ TUESTA, ROMER

PIÑOLA HUALINGA, MAURO

GUERRA SANDI, CESAR

ALVAREZ TUESTA, ROMER

PIÑOLA HUALINGA MAURO

DELITO: FALSEDAD GENÉRICA.

AGRAVIADO: ESTADO UNIDAD EJECUTORA N 004 FONCODES MINDES,

EL ESTADO,

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTINUEVE

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 111-2019-MP-2ºFSP-LORETO, el mismo que integra y aclara el Dictamen N° 220-2017, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00239-2015-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: PAIVA ARMAS, JORGE LEON

REATEGUI GONZALES LUIS MAURICIO

RAMIREZ MACEDO WILLY MARTIN

CASTRO PIZANGO MARCO ANTONIO

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: EL ESTADO,

RESOLUCIÒN NÙMERO DIECISÉIS

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 115-2019-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a emitir la resolución correspondiente. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00306-2010-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: CHAVEZ NUÑEZ, PERCY

TAPULLIMA VASQUEZ, LEONARDO

SANCHEZ RODRIGUEZ, JORGE ELI

REATEGUI YCAHUATE, NIKE DERBY

MELENDEZ CARRERAS, JOSE JESUS

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: GONZALES TUESTA DE REYNAFARGE, MARY ISABEL

MUNICIPALIDAD DISTRITAL, DEL TIGRE

RESOLUCIÒN NÙMERO SESENTA Y TRES

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 131-2019-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00336-2008-0-1903-SP-PE-01

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: PANAIFO PEREZ, JOSE

PAREDES CARDOZO WILLY ALEXANDER

TARAZONA ALVA DAVID ANTONIO

SALAZAR SALDAÑA MARIA LUISA

DIAZ OSORIO GUILLERMO LUIS

ELIAS MOTRALES MIGUEL

MENDOZA RAMOS ANTONIO

PIÑA SHAPIAMA EDMUNDO

PAREDES TRIGOSO DANIEL

DANTE NUÑEZ EDWIN

ALVAN LINARES RAUL

MENDOZA LOPEZ DORA ELIZABETH

UPIACHIHUA DIAZ JULIO

CASTILLO NAVARRO NOEMI

DELITO: PECULADO DOLOSO

AGRAVIADO: EL ESTADO, MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS,

RESOLUCIÒN NÙMERO SESENTA Y OCHO

Iquitos, uno de agosto

Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 114-2019-MP-2ºFSPLORETO, el mismo que integra el Dictamen Penal Superior N° 147-2017; estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. Debiendo poner de conocimiento a la Fiscalía que corresponda de acuerdo al rol de turno. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00350-2012-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: 3RA FISCALIA PROVINCIAL,

IMPUTADOS: ZUMAETA CHAVEZ, HARDY JULIO

TRAVERSO NAVARRO, ALBERTO

CANAYO VASQUEZ, LARRY CHARLY

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRUPACIÓN ILÍCITA.

AGRAVIADO: AREVALO MURRIETA, FRANS CANON.

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y UNO

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 121-2019-MP-2ºFSP-LORETO, el mismo que reformula la Acusación N° 47-2019, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al primer y segundo otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00658-2011-0-1903-JR-PE-03

RELATOR : RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: PISCO HUALINGA, BORIS

DELITO: ROBO AGRAVADO

PISCO HUALINGA, BORIS

DELITO: LESIONES LEVES

MEDINA SOTO, FRANK JONATHAN

DELITO: ROBO AGRAVADO

MEDINA SOTO, FRANK JONATHAN

DELITO: LESIONES LEVES

LACHI TUANAMA, FERNANDO

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: VILLAVERDE ESPINOZA, ROGER LUIGUI

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTISEIS

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 108-2019-MP-2ºFSP-LORETO, el mismo que integra el Dictamen Superior N° 284-2017, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. Debiendo poner de conocimiento a la Fiscalía que corresponda de acuerdo al rol de turno. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 00898-2012-0-1903-JR-PE-02

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA ESPECIALIZADA EN TRAFICO ILICITO DE DROGAS,

IMPUTADO: BOULLOSA MELENDEZ, GREGORIA DEL CARMEN

DELITO: PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

AGRAVIADO : PROCURADOR PÚBLICO DEL MINISTERIO DEL INTERIOR RELATIVO AL TRAFICO ILICITO DE DROGAS,

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y DOS

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 118-2019-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01180-2002-0-1903-JR-PE-03

RELATOR: LAULATE LOZANO GAMANIEL GONZALO

MINISTERIO PUBLICO: FISCAL DE LA TERCERA FISCALIA PROVINCIAL MIXTA DE MAYNAS,

FISCAL PROVINCIAL DE FAMILIA DE MAYNAS,

IMPUTADO: RODRIGUEZ ACEVEDO, VICTOR ALFREDO

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: PINCHI AHUANARI, TATIANA.

AUTO DE PRESCRIPCIÓN

RESOLUCIÓN NÚMERO CUARENTA Y CINCO

Iquitos; uno de abril Del dos mil diecinueve.

POR TALES CONSIDERACIONES LA SALA PENAL LIQUIDADORA DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LORETO RESUELVE: DECLARAR DE OFICIO: PRESCRITA LA ACCIÓN PENAL a favor del procesado VICTOR ALFREDO RODRIGUEZ ACEVEDO por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de VIOLACION SEXUAL DE MENOR DE EDAD en agravio de la menor de iniciales T.P.A. Archívese definitivamente la causa, anúlese los antecedentes penales, policiales y judiciales del procesado. Estando a lo señalado en autos, remítase copias certificadas a ODECMA, para que actúe conforme a sus atribuciones. Interviniendo los señores Jueces Superiores DEL PIELAGO CARDENAS, DEL ROSARIO CORNEJO y AMORETTI MARTINEZ integrantes de esta Sala Penal. Siendo ponente AMORETTI MARTINEZ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01229-2012-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: FISCALIA DE DROGAS,

IMPUTADOS : RENGIFO ECHEVARRIA, JOSE GIOVANNY

OCHOA MEDINA, CLEMENTE

ALVA ECHEVARRIA, NORMA LUISA

DELITO: PROMOCIÓN O FAVORECIMIENTO AL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.

AGRAVIADO: DEL ESTADO PERUANO.

RESOLUCIÓN NÚMERO TREINTA Y TRES.

Iquitos, veintidós de julio Del dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 106-2019-MP-2°FSP-LORETO, que integra al dictamen Penal Superior N° 003-2019-MP-2°FSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÍAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. Debiendo poner de conocimiento a la Fiscalía que corresponda de acuerdo al rol de turno. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01503-2011-0-1903-JR-PE-05

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: SALAZAR AYALA, JOEL ARTURO

VERGARA TELLO, PATRICIA

VERGARA PINEDO, SEVERO

BARDALES GARCIA, JANETH

VERGARA TELLO, ROXANA

LOPEZ CASTRO, MARTHA MERCEDES

VERGARA TELLO, VIVIANA

VERGARA MANZUR, SEVERO

PEREA RIOS, JOSE

DEL CUADRO LOPEZ, JUAN BAUTISTA

DELITO: LAVADO DE ACTIVOS

AGRAVIADO: EL ESTADO, RESOLUCIÒN NÙMERO SESENTA Y DOS

Iquitos, siete de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 122-2019-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. Y corríjase la correlatividad de las resoluciones de folios 6272, 6276, 6286 y de folios 6291. Como resoluciones cincuenta y ocho, cincuenta y nueve, y sesenta; dejando en todo lo demás subsistente. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01708-2010-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

IMPUTADO: SALDAÑA NORIEGA, DARWIN

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: BDFN BDFN, BDFN.

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTICUATRO

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 130-2019-MP-2ºFSP-LORETO, estando a su contenido AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al primer y segundo otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 01718-2010-0-1903-JR-PE-06

RELATOR : RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA COORPORATIVA PENAL DE MAYNAS,

IMPUTADO: CARDENAS HAYA, ADILIO

DELITO: PECULADO DOLOSO

ALVAREZ COQUINCHE, ELMER ARBILDO

DELITO: INCUMPLIMIENTO DE DEBERES FUNCIONALES.

DELITO: PECULADO

REATEGUI GONZALES, LUIS MAURICIO

DELITO: PECULADO

PEREZ RUBIO, JORGE

DELITO: PECULADO

AGRAVIADO: ESTADO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEL PUTUMAYO,

RESOLUCIÒN NÙMERO CUARENTA Y NUEVE

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 123-2019-MP-3ºFSP-LORETO, el mismo que integra el Dictamen Fiscal Superior N° 255-2017; estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 03308-2011-0-1903-JR-PE-04

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA PENAL CORPORATIVA DE MAYNAS,

IMPUTADO: REATEGUI REVILLA, VICTOR RAUL

DELITO: VIOLACIÓN SEXUAL DE MENOR DE EDAD (MAYOR DE 10 Y MENOR DE 14 AÑOS DE EDAD)

AGRAVIADO: MENOR DE INICIALES LCFR REPRESENTADA POR MARIA, MAGDALENA PACAYA RAMOS

RESOLUCIÒN NÙMERO VEINTINUEVE

Iquitos, seis de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 117-2019-MP-2ºFSP-LORETO, que integra el Dictamen Penal Superior N° 032-2019, estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

SALA PENAL LIQUIDADORA-Sede Central

EXPEDIENTE: 03597-2011-0-1903-JR-PE-06

RELATOR: RUIZ FERNANDEZ MARIA CECILIA

MINISTERIO PUBLICO: PRIMERA FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA,

TESTIGO: MURAYARI SIQUIHUA, EMERSON

COQUINCHE VIGAY, CARLOS

TAPULLIMA PEÑAFIEL, CHARLIN

IMPUTADO: ROJAS MOZOMBITE, LOLO

ROJAS MOZOMBITE, PERCY

DELITO: ROBO AGRAVADO

AGRAVIADO: TAPULLIMA CHANCHARI, ABRAHAM

RESOLUCIÒN NÙMERO TREINTA Y UNO

Iquitos, nueve de agosto Del año dos mil diecinueve.

DADO CUENTA, con el Dictamen Penal Superior Nº 113-2019-MP-2ºFSP-LORETO, el mismo que aclara e integra el Dictamen N° 126-2018; estando a su contenido: AGRÉGUESE a sus antecedentes y conforme al Acuerdo Plenario Nº 06-2009-CJ-116, y en función a las características de la causa; PONGASE a conocimiento de las partes procesales el Dictamen Penal antes citado por cédula (domicilio indicado por el Ministerio Público en el Dictamen que antecede), edicto web y por edicto penal, por el termino de TRES DÌAS para los fines de ley pertinentes, y vencido el plazo establecido, con la contestación o no de las partes, PÓNGASE en mesa para proceder a realizar el control de la Acusación Fiscal, en mérito al acuerdo Plenario antes citado. Al otrosí digo: Téngase presente. EXHORTARON al representante del Ministerio Público que en lo sucesivo cumpla con remitir copias del escrito de acusación en número suficiente para que sean entregadas a los acusados, a la parte civil y a los terceros afectos a responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 226° del Código de Procedimientos Penales. SUSCRIBIENDO la presente la señora secretaria de Sala por disposición superior y al amparo de lo previsto por la Directiva N° 007-2012-CE-PJ, aprobada por Resolución Administrativa N° 270-2012-CE-PJ.

